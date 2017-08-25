ТТК запустил интерактивное ТВ в Екатеринбурге, Березниках и Магнитогорске

В дополнение к основным пакетам телеканалов абонент может подключить тематические: «Amedia Premium HD» и «Кино» - для любителей фильмов и сериалов, «Спорт», «Плюс Футбол» и «Наш футбол» - для спортивных болельщиков, а также «Детский», «Познавательный» и «Для взрослых». Функционал услуги постоянно расширяется. Вскоре «Интерактивное ТВ» от ТТК станет доступно на различных устройствах, а сервис «Мультискрин» позволит объединить все экраны пользователя в единую систему.