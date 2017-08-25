ТТК запустил интерактивное ТВ в Екатеринбурге, Березниках и Магнитогорске

Posted 25 августа 2017, 10:55
Published 25 августа 2017, 10:55
Modified 3 августа 2022, 23:53
Updated 3 августа 2022, 23:53
Компания ТрансТелеКом объявляет о запуске услуги «Интерактивное телевидение» в Екатеринбурге, Березниках и Магнитогорске. Абонентам ТТК теперь доступны пакеты каналов в высоком качестве с функциями перемотки и паузы, а также просмотра уже завершившихся программ. Для подключения необходимо приобрести ТВ-приставку: единовременно или в рассрочку.
Абонентам доступно несколько пакетов для подключения. «Социальный», который включает в себя 60 каналов, можно бесплатно подключить после приобретения приставки. Помимо основного мультиплекса в нем доступны новостные, познавательные, развлекательные, музыкальные каналы. Для тех, кто хочет получить дополнительный набор программ, ТТК предлагает пакеты «Базовый» (более 90 каналов) и «Расширенный» (более 120 каналов).
В дополнение к основным пакетам телеканалов абонент может подключить тематические: «Amedia Premium HD» и «Кино» - для любителей фильмов и сериалов, «Спорт», «Плюс Футбол» и «Наш футбол» - для спортивных болельщиков, а также «Детский», «Познавательный» и «Для взрослых». Функционал услуги постоянно расширяется. Вскоре «Интерактивное ТВ» от ТТК станет доступно на различных устройствах, а сервис «Мультискрин» позволит объединить все экраны пользователя в единую систему.
Информацию о подключении интерактивного ТВ в Екатеринбурге, Березниках и Магнитогорске, содержанию пакетов каналов можно получить на сайте компании www.ttk.ru или по телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775 (звонок по России бесплатный).