Проезд по Космонавтов–Красноармейской в Нижнем Тагиле закрыт без предупреждения (ФОТО)

На этом объекте закрытие перекрестков происходит без предупреждения, при этом ни заказчик, ни подрядчик не озвучивают сроки закрытия. Подрядчику откровенно наплевать на трудности горожан, а заказчик не в состоянии потребовать предоставление нормального графика работ рассказал председатель Общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.