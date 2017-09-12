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Posted 12 сентября 2017, 11:35

Published 12 сентября 2017, 11:35

Modified 14 декабря 2023, 15:51

Updated 14 декабря 2023, 15:51

Свердловская область признана стабильной в кредитном и экономическом плане

12 сентября 2017, 11:35
Уральскому региону присвоен кредитный рейтинг «BBB+» с прогнозом «Стабильный».

Как описано в отчете, такой рейтинг обусловлен развитой промышленной базой экономики области, возросшей гибкостью расходной части бюджета, а также достаточной ликвидностью и снижающейся долговой нагрузкой.

Сообщается, что экономика региона довольно развита и улучшилась бюджетная дисциплина. Помимо этого, возросла устойчивость бюджета к экономическим шокам.

Отмечено, что долговая нагрузка области стала снижаться, условия предоставления бюджетных кредитов полностью соблюдается. Также положительно на рейтинг повлиял выпуск субфедеральных облигаций на срочность долгового портфеля, который планируется в 4 квартале 2017 года.

Прогноз «Стабильный» предполагает, что рейтинг не будет меняться в срок от 12 до 18 месяцев. Это является хорошим показателем, как для всех, кто собирается инвестировать средства в экономику уральского региона, пишет официальный сайт правительства Свердловской области.

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