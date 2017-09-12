Свердловская область признана стабильной в кредитном и экономическом плане

Прогноз «Стабильный» предполагает, что рейтинг не будет меняться в срок от 12 до 18 месяцев. Это является хорошим показателем, как для всех, кто собирается инвестировать средства в экономику уральского региона, пишет официальный сайт правительства Свердловской области.