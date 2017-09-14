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Posted 14 сентября 2017, 07:00

Published 14 сентября 2017, 07:00

Modified 24 февраля, 12:25

Updated 24 февраля, 12:25

Новый состав правительства Свердловской области определится 25 сентября

14 сентября 2017, 07:00
25 сентября в Екатеринбурге пройдет заседание Заксобрания. На нем будет сформировано новое правительство Свердловской области.

Первое заседание Законодательного собрания Свердловской области пройдет 25 сентября. Будут подняты 26 вопросов, первыми на повестке станут назначения регионального правительства.

Напомним, правительство Свердловской области будет распущено 14 сентября. Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что новый состав будет назначать своим указом переизбранный на должность губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако по некоторым назначениям ведется согласование с Законодательным собранием.

Согласие депутатов требуется для назначения двух заместителей губернатора, министра финансов, министра соцполитики и министра по управлению госимуществом. Кандидатуры новых членов правительства будут известны после того, как их огласит губернатор Свердловской области, пишет Областная газета.

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#Политика#Свердловская область#Администрация#Правительство#Евгений Куйвашев
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