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Posted 15 сентября 2017, 07:00

Published 15 сентября 2017, 07:00

Modified 24 февраля, 12:27

Updated 24 февраля, 12:27

Бесплатная электричка до Верхотурья для паломников будет работать 24 и 25 сентября

15 сентября 2017, 07:00
Для паломников Свердловской области будет курсировать дополнительная бесплатная электричка до Верхотурья 24 и 25 сентября.

В Свердловской области появится бесплатная электричка до Верхотурья, которая будет курсировать для всех желающих в дни паломничества. 24 и 25 сентября, в Дни памяти святого Симеона Верхотурского, РЖД запускает дополнительные электропоезда.

24 сентября электричка отправится из Екатеринбурга в 08.13 утра. В Верхотурье она прибудет в 14.35. По пути ожидаются несколько остановок — Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, станция Гороблагодская и Кушва.

Обратно электричка направится 25 сентября в 14.30. С теми же остановками она прибудет в Екатеринбург в 20.49, пишет Наша Газета.

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#Общество#Транспорт#Свердловская область#РЖД#Благотворительность#Верхотурье#Электричка
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