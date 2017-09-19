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Posted 19 сентября 2017, 08:00

Published 19 сентября 2017, 08:00

Modified 24 февраля, 12:28

Updated 24 февраля, 12:28

Правительство Свердловской области официально ушло в отставку (ФОТО)

19 сентября 2017, 08:00
Глава Свердловской области подписал указ об отставке регионального правительства. Министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава.

Правительство Свердловской области 18 сентября окончательно сложило свои полномочия. Постановление об отправке членов регионального правительства в отставку подписал вновь назначенный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Напомним, 18 сентября он торжественно вступил в должность главы региона.

В тот же день был подписан второй указ — в нем глава региона постановил правительству продолжать выполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров. Губернатор уже начал работу по формированию нового правительства, пишет Новый День.

Члены правительства будут продолжать работу в качестве исполняющих обязанности. 19 сентября им предстоит провести очередное заседание, посвященное повышению взносов на капремонт домов и газификации населенных пунктов.

Фото: «Новый День»

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#Политика#Свердловская область#Администрация#Закон#Правительство#Губернатор#Евгений Куйвашев
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