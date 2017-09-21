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Posted 21 сентября 2017, 08:50

Published 21 сентября 2017, 08:50

Modified 3 августа 2022, 23:51

Updated 3 августа 2022, 23:51

ТТК обеспечил интернетом Уральскую индустриальную биеннале в Екатеринбурге

21 сентября 2017, 08:50
Компания ТрансТелеКом стала официальным техническим партнером 4 Уральской индустриальной биеннале современного искусства «Новая грамотность», которая проходит в Екатеринбурге с 14 сентября по 12...

Компания ТрансТелеКом стала официальным техническим партнером 4 Уральской индустриальной биеннале современного искусства «Новая грамотность», которая проходит в Екатеринбурге с 14 сентября по 12 ноября 2017 года, по адресу ул. Горького, 17, здание бывшего Приборостроительного завода.

ТрансТелеКом организовал для всех посетителей биеннале бесплатную зону Wi-Fi, чтобы каждый смог поделиться своими впечатлениями в режиме реального времени. Беспроводной интернет от ТТК используют и художники для обеспечения работы своих высокотехнологичных инсталляций.

Уральская индустриальная биеннале - это крупнейший из региональных международных художественных проектов, запущенных на территории России. Раз в два года биеннале разворачивается в крупных невыставочных пространствах Екатеринбурга и городах Свердловской области. Биеннале исследует индустриальность как наследие и актуальную практику Уральского региона. Используя современное искусство, биеннале интегрирует регион в мировой художественный контекст. Кураторы, художники, социологи и культурологи со всего мира раскрывают Урал по-новому.

«Современное искусство прочно входит в жизнь жителей города. На территории Екатеринбурга размещено огромное количество интересных арт-объектов и к ним проявляется повышенный интерес со стороны молодежи. Мы рады поддержать проект, в котором есть масштаб взглядов!», - прокомментировал Вячеслав Касымов директор макрорегиона Урал компании ТрансТелеКом.

#Общество
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