ТТК обеспечил интернетом Уральскую индустриальную биеннале в Екатеринбурге

Уральская индустриальная биеннале - это крупнейший из региональных международных художественных проектов, запущенных на территории России. Раз в два года биеннале разворачивается в крупных невыставочных пространствах Екатеринбурга и городах Свердловской области. Биеннале исследует индустриальность как наследие и актуальную практику Уральского региона. Используя современное искусство, биеннале интегрирует регион в мировой художественный контекст. Кураторы, художники, социологи и культурологи со всего мира раскрывают Урал по-новому.