Осенние открытия, акция #янеалкаш и санация «Бинбанка»: итоги недели в Нижнем Тагиле

В понедельник синоптики расстроили тагильчан прогнозом: холода и дожди, ветра и отрицательная температура - такие дела. В этот же день редакция TagilCity.ru обнародовала видео, которое наверняка ужаснет всех родителей: на Гальянке подростки залезают на 30-метровый строительный кран, чтобы сделать фото. Охраной стройки формально занимается фирма из Екатеринбурга, но на месте никакую охрану редакция не застала.
Осень является началом всего нового: пусть природа засыпает, зато наступает сразу много новых сезонов. Так, в Нижнем Тагиле открылся 72 театральный сезон в Драматическом театре. Для тагильских любителей хоккея тоже наступила горячая пора: после первых игр на выезде в ближайшие выходные ХК «Спутник» сыграет уже на тагильском льду.
Во вторник стало известно, что открытие цирка в Нижнем Тагиле после реконструкции жители города встретили аншлагом: все билеты на первые осенние представления уже раскуплены, ведется продажа на 30 сентября и 1 октября.
В городе объявились новые лже-коммунальщики: теперь у жителей Нижнего Тагила вымогают деньги на абсолютно ненужную проверку канализации. Также, 19 сентября СМИ рассказали о пьющей матери троих детей: после этого у свердловчанки отобрали детей, начались проверки из-за возможного бездействия органов опеки. Во вторник же удостоверения депутатов гордумы Нижнего Тагила получили 28 народных избранников.
В среду 20 сентября полиция рассказала историю о компании из 5 подростков, которая разрушала надгробия на кладбище села Лая. Младшему - 8 лет, старшему - 12. Куда смотрят родители этих детей - предстоит выяснить правоохранителям. А вот другие родители - те, что воспитывают особых детей, - объединили свое возмущение высказыванием социолога о детях с ДЦП в акцию #янеалкаш.
Интересный коммунальный прецедент зафиксирован в Нижнем Тагиле на текущей неделе: жители готовят коллективную жалобу на низкую температуру горячей воды. На фоне приближающихся заморозков тема весьма актуальна. Но запуск отопления в Нижнем Тагиле, по данным городских служб, начался без происшествий.
Четверг всколыхнул вкладчиков «Бинбанка» новостью о санации этого банка. Тревоги появились и у работников соцсферы: так, в области уволили воспитательницу за фото в соцсетях (об уровне их эротичности и об адекватности такой причины для увольнения идут горячие споры), а молодой врач-реаниматолог высказался о ненависти к пациентам, что также стало достоянием общественности. Осень проявила себя в отзывах садоводов Нижнего Тагила на урожай: не все овощные культуры уродились в этом сезоне.
В пятницу в новости вернулась дорожная тема: в результате ДТП на Вагонке на женщину упал дорожный знак, а на Южном въезде вот-вот начнет работу секционный светофор, который призван облегчить движение на этом перекрестке.
22 сентября в Нижнем Тагиле открывается сезон в театре Кукол. Обо всех событиях уикенда читайте, конечно, в свежем культобзоре от TagilCity.ru.
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