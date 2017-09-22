Осенние открытия, акция #янеалкаш и санация «Бинбанка»: итоги недели в Нижнем Тагиле

В понедельник синоптики расстроили тагильчан прогнозом: холода и дожди, ветра и отрицательная температура - такие дела. В этот же день редакция TagilCity.ru обнародовала видео, которое наверняка ужаснет всех родителей: на Гальянке подростки залезают на 30-метровый строительный кран, чтобы сделать фото. Охраной стройки формально занимается фирма из Екатеринбурга, но на месте никакую охрану редакция не застала.