Ревдинские школьники хотели спасти автомобилистов и унесли канализационные люки (ВИДЕО)

Posted 25 сентября 2017, 07:00
Published 25 сентября 2017, 07:00
Modified 14 декабря 2023, 15:51
Updated 14 декабря 2023, 15:51
Как пишет Руполит, преступные действия школьников попали на камеры видеонаблюдения. Личности нарушителей были установлены.
В ходе беседы с мальчиками, правоохранители выяснили, что ребята не украли люки, а перенесли в другое место. По адресам, куда школьники переместили люки, были открыты колодцы, что создавало аварийную ситуацию для машин, а так же угрожало жизни пешеходов.
После разбирательства крышки колодцев все же пришлось вернуть на место.
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