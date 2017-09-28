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Posted 28 сентября 2017, 18:40

Published 28 сентября 2017, 18:40

Modified 3 августа 2022, 23:51

Updated 3 августа 2022, 23:51

Менеджер банка в Нижнем Тагиле похитила у клиентов 572 300 рублей

28 сентября 2017, 18:40
Менеджер банка в Нижнем Тагиле, по версии следователей, обманным путём заключала с клиентами договоры на различные виды страхования по кредиту. После поступления страховых отчислений, сотрудница переводила их на свой счёт.

46-летняя сотрудница одного из банков Нижнего Тагила подозревается следователями в совершении мошеннических действий. В соответствии с материалами дела, женщина во время заключения кредитного договора вводила клиента в заблуждение, говоря про обязательные страховые платежи. После заключения договора и поступления первых выплат по мнимой страховке, менеджер переводила их на свой счёт.

За период с 2015 по 2017 год, как сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское», менеджер похитила у клиентов 572 300 рублей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого инкриминировали женщине часть 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения».

Материалы дела направлены в суд. В случае признания виновной жительнице Нижнего Тагила может грозить до 6 лет тюремного заключения.

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#Общество#Свердловская область#Суд#Деньги#Уголовное дело#Банк#Женщина#Мошенничество#Кредит#Страхование
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