Менеджер банка в Нижнем Тагиле похитила у клиентов 572 300 рублей

46-летняя сотрудница одного из банков Нижнего Тагила подозревается следователями в совершении мошеннических действий. В соответствии с материалами дела, женщина во время заключения кредитного договора вводила клиента в заблуждение, говоря про обязательные страховые платежи. После заключения договора и поступления первых выплат по мнимой страховке, менеджер переводила их на свой счёт.