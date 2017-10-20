Укрощение борзых: жестокие дети, работодатели с долгами и курящие повара. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Агрессорами, которые распускают руки, не рождаются - ими становятся. А становятся, судя по всему, в том числе и из-за ненадлежащего воспитания. И искать причины нужно в детстве. Нижний Тагил, к слову, делает очень многое для того, чтобы жизнь юных тагильчан была самой яркой, беззаботной и интересной. Буквально сегодня в городе открылся новый спортивный стадион, в театрах готовятся новые интересные и красочные постановки, собирает заявки от участников-детей инклюзивный фестиваль творчества «Дружба». Все это полезно для молодых тагильчан с самыми разными интересами. Но кто-то из них все равно предпочитает не заниматься получением новых знаний или развитием своих талантов, а создавать свои банды.