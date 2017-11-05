Более 600 юных свердловчан приняли участие в инклюзивном фестивале Нижнего Тагила (ФОТО)

Posted 5 ноября 2017, 05:45
Published 5 ноября 2017, 05:45
Modified 3 августа 2022, 23:48
Updated 3 августа 2022, 23:48
Участники подготовили сотни ярких номеров, для гостей были проведены интереснейшие мастер-классы от профессионалов, работала ярмарка, на которой были представлены работы тагильских мастеров. Присутствующих ждали подарки и сюрпризы. В завершение состоялся гала-концерт.
Главной целью фестиваля организаторы называют объединение. Здесь каждый ребёнок, вне зависимости от особенностей здоровья, мог показать свои таланты. Ребята проявляли себя в вокале, хореографии, театральном искусстве, музыке, театре мод и других жанрах.
32 коллектива стали победителями фестиваля. Им вручили ценные призы от организаторов и партнёров.
В городском родительском комитете признались, что мероприятие понравилось не только участникам, но и зрителям. На площадке ГДДЮТ побывало более тысячи человек. Планируется, что фестиваль «Дружба» станет традиционным.
Фото: Центр развития туризма Нижнего Тагила
© TagilCity.ru