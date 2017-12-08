Утренники, сугробы, бензин и агрессоры: итоги недели в Нижнем Тагиле

Земля на этой неделе стала стихией, которая унесла сразу несколько жизней. Точнее, дороги уральской и тагильской земли. Еще точнее - необдуманное поведение участников дорожного движения. Так, смертельные аварии произошли в пригороде Нижнего Тагила и на улице Индустриальной. В городе проводятся рейды ГИБДД, а водителей и пешеходов призывают не просто соблюдать ПДД, но и разумно оценивать дорожную ситуацию.
Чтобы в случае ДТП получить страховку, автолюбители покупают полисы ОСАГО. Однако с получением этих полисов в Нижнем Тагиле возникли большие проблемы, по большей части - у владельцев малолитражек или возрастных авто. Застраховать онлайн их практически нереально, а оформление полиса в офисе страховых комплектуется дополнительными платными услугами. Так, электронные полисы должны были жизнь облегчить, а по факту стали для землян очередным кругом ада.
Также в Нижнем Тагиле объявились «черные копатели», которые перерывают законсервированные городские свалки в поисках металлолома. Кто придумал сделать тагильские земли такой сомнительной золотой жилой - сейчас выясняет городская полиции.
Горячей эту неделю назвать точно можно: агрессивные рукоприкладчики появлялись в новостях почти ежедневно. Так, в начале недели стало известно о розыске горе-отца, который избивал свою экс-супругу,а теперь скрывается от выплаты алиментов и подозревается в ряде имущественных преступлений. Мужчина объявлен в федеральный розыск, а история предупреждает женщин не поддаваться на блеск в глазах бывших заключенных и пламенные речи о любви.
Горячие головы и у сотрудников торговой сети «Магнит». Не успела еще остыть история о клятвах, которые пытался внедрить один из управленцев копании, как другой менеджер при увольнении коллеги, разгорячившийся от отказа пожать ему руку, ударил бывшего соМагнитника в лицо. Заявление находится в полиции Нижнего Тагила.
Помните, ранее редакция TagilCity.ru проверяла питьевую воду? На этой неделе мы проверили горючее: каким огнем питаются наши железные кони? Читайте в новом расследовании
Не угасают споры и относительно зимней Олимпиады 2018 года. Тагильские спортсмены рассказали о своем отношении к тому, что российские олимпийцы смогут выступать только под нейтральным флагом.
Вода на этой неделе нас радует и удивляет по полной. Так, в городе началось строительство ледового городка. Горки, ледяные скульптуры и аттракционы - городок начнет свою работу уже через 2 недели. Мы даже сняли небольшой обзор самого начала работ на Театральной площади. А уже через день над Нижним Тагилом закружился белый и пушистый снег - пожалуй, одно из лучших агрегатных состояний воды.
Конечно, с водой в городе не все просто. Тем временем пока «Водоканал» судится с «Тагильским пивом» из-за загрязнения сточных вод, а Роспотребнадзор находит на пивзаводе нарушения санитарных требований, в городе идет череда выпадов в адрес относительно новых игроков рынка по продаже питьевой воды. Так, полиция Нижнего Тагила установила подлог подписи под якобы коллективной жалобой на компанию «Вода-Воз». 80-летняя старушка была крайне удивлена, что от ее имени оказалась подана такая кляуза на предпринимателя, торгующего водой. Простая экспертиза по сверке почерка выявила подлог и коллективность и подлинность этой бумажки развеяло ветром.
А воздух в Нижнем Тагиле все больше пропитывается Новым годом: вот уже и первые новогодние поздравления, и письма в резиденцию к Деду Морозу, и калькуляции праздничного меню, и строгий контроль за вырубкой елок. Редакция также пообщалась с детскими садами и выяснила, как дошколята будут праздновать приход нового года:
Редакция TagilCity.ru предлагает усмирить внутри себя все стихии и найти свою гармонию. Милу Йовович я вам, конечно, в конце этого обзора не обещала, но надеюсь, что каждый для себя найдет способ хорошо провести выходные, например, поддерживая голосами участников сразу 2 фотоконкурсов на TagilCity.ru или просто изучив наш свежий Культобзор - и пусть события выходные помогут вам развеять все тревоги.
P.S. TagilCity.ru начал прием анкет от самых замечательных, достойных и умелых людей!
Прием анкет от номинантов Премии «Человек года 2018» начался в Нижнем Тагиле
© Александра Логинова, TagilCity.ru