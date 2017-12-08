Утренники, сугробы, бензин и агрессоры: итоги недели в Нижнем Тагиле

Конечно, с водой в городе не все просто. Тем временем пока «Водоканал» судится с «Тагильским пивом» из-за загрязнения сточных вод, а Роспотребнадзор находит на пивзаводе нарушения санитарных требований, в городе идет череда выпадов в адрес относительно новых игроков рынка по продаже питьевой воды. Так, полиция Нижнего Тагила установила подлог подписи под якобы коллективной жалобой на компанию «Вода-Воз». 80-летняя старушка была крайне удивлена, что от ее имени оказалась подана такая кляуза на предпринимателя, торгующего водой. Простая экспертиза по сверке почерка выявила подлог и коллективность и подлинность этой бумажки развеяло ветром.