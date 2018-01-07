Житель Нижнего Тагила подозревается в угоне автомобиля

Руководитель одного из ритуальных агентств Нижнего Тагила обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Со слов пострадавшего, автомобиль пропал в посёлке Черноисточинск в районе местного кладбища. Спустя какое-то время жители посёлка обнаружили машину на одной из улиц.