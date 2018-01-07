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Posted 7 января 2018, 06:35

Published 7 января 2018, 06:35

Modified 3 августа 2022, 23:45

Updated 3 августа 2022, 23:45

Житель Нижнего Тагила подозревается в угоне автомобиля

7 января 2018, 06:35
Тагильчанина подозревают в угоне автомобиля, принадлежащего руководителю одного из ритуальных агентств.

Руководитель одного из ритуальных агентств Нижнего Тагила обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Со слов пострадавшего, автомобиль пропал в посёлке Черноисточинск в районе местного кладбища. Спустя какое-то время жители посёлка обнаружили машину на одной из улиц.

В ходе начавшегося разбирательства был задержан житель Нижнего Тагила, у которого с пострадавшим был длительный конфликт. Мужчина признался в том, что угнал автомобиль, но не смог объяснить причину своего поступка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, теперь тагильчанину может грозить тюремное заключение на срок до 5 лет.

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#Денис Объедкин#Транспорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Авто#Полиция#Уголовное дело#Легковые авто
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