Житель Нижнего Тагила подозревается в угоне автомобиля

Posted 7 января 2018, 06:35
Published 7 января 2018, 06:35
Modified 3 августа 2022, 23:45
Updated 3 августа 2022, 23:45
Руководитель одного из ритуальных агентств Нижнего Тагила обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Со слов пострадавшего, автомобиль пропал в посёлке Черноисточинск в районе местного кладбища. Спустя какое-то время жители посёлка обнаружили машину на одной из улиц.
В ходе начавшегося разбирательства был задержан житель Нижнего Тагила, у которого с пострадавшим был длительный конфликт. Мужчина признался в том, что угнал автомобиль, но не смог объяснить причину своего поступка.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, теперь тагильчанину может грозить тюремное заключение на срок до 5 лет.
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