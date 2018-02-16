Всё о любви, высоких ожиданиях и прощении: итоги недели в Нижнем Тагиле

Деньги во многих людях пробуждают жадность. И если кто-то действует скромно, то другие и вовсе не стесняются. Страстная любовь к деньгам привела жительницу Нижнего Тагила к уголовному делу. Тагильчанка Ольга Кошкина обманывала горожан: она заводила дружбу с людьми, а потом предлагала помочь с турпоездками или сделками с недвижимостью. Доверчивые граждане оставались и без наличных, и без обещанных услуг. Но даже после приговора в 2017 году женщина продолжила свое дело и выманила деньги у еще нескольких человек. Ущерб, по данным от пострадавших, идет на несколько миллионов рублей.