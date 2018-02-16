Всё о любви, высоких ожиданиях и прощении: итоги недели в Нижнем Тагиле

Для некоторых героев новостной повестки этой недели любовь преподнесла непростые испытания. Суд Екатеринбурга признал брак Юлии Савиновских и ее мужа - однополым. Напомню, женщина приняла решение уменьшить грудь. А социальные службы и другие не самые адекватные чиновники решили, что у семьи из-за этого стоит отобрать усыновленных детей. Екатеринбургская семья из-за «мужского поведения» Юлии (или динозавров в зале суда?) осталась без двух сыновей. Женщине, которая даже не собиралась менять пол, а просто сделала операцию для своего комфорта, и ее семье хочется пожелать терпения и настойчивости.
Терпением пришлось обзавестись и клиентам одного из ателье в Нижнем Тагиле. Сразу несколько клиентов ателье Тагильчанка пожаловались на некачественное обслуживание, грубый персонал и отсутствие жалобной книги. При этом администрация ателье на контакт с редакцией идет в схожей манере: беседовать по телефону руководство отказывается, а на прямой вопрос о жалобной книге не отвечает. Может быть, учреждению с историей в несколько десятков лет сложнее перестроиться к современным принципам сферы услуг, хотя основной - желание заработать - они все-таки соблюдают: клиенты ателье высказывают недовольство и завышенными ценами.
Деньги во многих людях пробуждают жадность. И если кто-то действует скромно, то другие и вовсе не стесняются. Страстная любовь к деньгам привела жительницу Нижнего Тагила к уголовному делу. Тагильчанка Ольга Кошкина обманывала горожан: она заводила дружбу с людьми, а потом предлагала помочь с турпоездками или сделками с недвижимостью. Доверчивые граждане оставались и без наличных, и без обещанных услуг. Но даже после приговора в 2017 году женщина продолжила свое дело и выманила деньги у еще нескольких человек. Ущерб, по данным от пострадавших, идет на несколько миллионов рублей.
Сейчас патологическая тяга к чужим деньгам у этой женщины остановлена принудительно: условный срок за мошенничество заменен на реальный, Кошкина с февраля 2018 года находится под стражей. Кстати, прощать такое поведение мошеннице не посоветую даже в канун Прощеного воскресенья: потому что каждый должен отвечать за свои поступки. В случае, если вас обманули, простите себе эту ошибку, но не дайте совершить ее другим - поделитесь опытом, расскажите правоохранителям о произошедшем. Хотя бы из любви к себе и своим близким, оставшимся без денег из-за такой преступницы.
Любите ли вы животных так, как областные чиновники? Действующий в Свердловской области документ, регламентирующий правила отлова и содержания бродячих животных, обязывает тратить на каждую собаку до 11 000 тысяч рублей в месяц. По итогу этих условий денег в бюджете хватает на отлов лишь малой части всех бродячих животных.
При этом МРОТ, минимальные пенсии и другие социально-значимые показатели в регионе ниже этой цифры. Тут-то и возникает вопрос к областным чиновникам: кого вы любите больше - людей, животных или подрядчиков, для которых изобретаете такие интересные условия контрактов?
Любовь к городу и заботу об его будущем сможет проявить каждый житель Нижнего Тагила. 18 марта, в день выборов президента, тагильчане также получат возможность проголосовать за один из объектов-претендентов на благоустройство в 2018 году. Простые действия - выйти из дома, прийти на участок и выбрать более интересный проект - приблизят к реализации благоустройство парка, сквера или территории ТОСа. Кстати, после этого будет сложно говорить, что власти людей не спрашивают, как любят иногда утверждать некоторые обитатели диванов.
А для решительных и активных горожан редакция TagilCity.ru собрала мероприятия в свежем Культобзоре. Все на Масленицу, Лавину 2.0 и просто - на свежий воздух. Благо, погода нас будет баловать, а горнолыжный спорт и сноубординг будут развиваться в рамках нового туристического кластера на горе Белой.
© Александра Логинова, TagilCity.ru