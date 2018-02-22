Без ума, без тормозов и без геев: итоги недели в Нижнем Тагиле

Давно не было крупных ДТП. И еще бы долго не было, если бы не погода, давшая на этой неделе и потепления с мокрым снегом, и заморозки. Дороги превратились в каток, не спасают ни АБС, ни шипы. А все почему? Потому что, как говорил величайший кот современности Матроскин: «Средства у нас есть. У нас ума не хватает».
В гололед гоняют и дистанцию не соблюдают: с десяток машин столкнулись на Серовской трассе. Тут еще вопросы к дорожникам: вы за состоянием трассы вообще следите? А другие особо торопливые водители пробку после этого ДТП по заснеженным полям объехать решили. Снега по колено, а они в поле рванули. Результат ожидаемый: одни застряли, другие между собой столкнулись. От судьбы, видать, не уйдешь: одно ДТП обогнули, в другое попали. Берегите себя, водители!
Шальное ДТП произошло в четверг днем: водитель маршрутки на высокой скорости врезался в припаркованный с аварийкой УАЗ. Автомобиль отлетел в другую машину и сбил пешехода. У мужчины перелом позвоночника и другие серьезные травмы. Информации о наличии знака аварийной остановки позади припаркованного УАЗа нет.
Серьезными травмами закончилось происшествие на ЕВРАЗ НТМК. На этой неделе мужчина попал под вагон: колесом железнодорожного вагона ему отрезало ступню. Рабочие поговаривают о том, что пострадавший работал сверх нормы ради более-менее приличной зарплаты. Официального ответа на запрос редакции о причинах произошедшего, а также дальнейшей судьбе рабочего от тагильской пресс-службы компании Романа Абрамовича не поступало.
Интересные события разворачиваются вокруг другой трагедии 6-летней давности. Мама погибшего малыша Савелия Гладыша опасается, что врач, ранее признанная виновной в смерти ребенка, может быть оправдана после апелляции. Женщина рассказывает, что сейчас на стороне виновницы главврач Холманских - родственница полпреда президента Путина, а также другие лица, которые могут оказать давление на суд. Слушание по апелляции врача, признанного виновной в смерти маленького пациента, состоится уже 28 февраля.
Трудности с исполнением служебных обязанностей возникли и у сотрудников Почты России на Старателе. Жители жалуются, что посылки стали выдавать без проверки документов - то есть любому предъявителю уведомления.
Не обошлось на этой неделе и без секс-скандалов. То ли весна приближается, то ли где-то прорвало трубу с извращенцами, но в соцсетях на этой неделе произошла атака на местные паблики отвратительным гей-порно.
Схожими и не самым лестными словами отзывались соседи о жителе Нижнего Тагила, которые решил заминировать дом посреди ночи ради забавы. Сейчас весельчаку грозит до 3-х лет лишения свободы.
Но эта неделя порадовала нас всех хорошим праздником в честь настоящих мужчин - защитников Отечества. Благодаря вам, дорогие защитники, наше небо мирное. И выходные длинные)))
А как их провести - читайте в традиционном Культобзоре. Еще рекомендуем познакомиться с классными ребятами - участниками воркаут-движения в Нижнем Тагиле, эти юноши и девушки на своем примере показывают, как можно работать над собой и заряжать хорошим настроем своих друзей.
18 марта каждый житель города сможет поучаствовать в обсуждении проектов реконструкции дворов, в том числе и появлении там воркаут-площадок. На суд тагильчан также вынесен проект реконструкции Театра Кукол.
© Александра Логинова, TagilCity.ru