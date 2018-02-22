Без ума, без тормозов и без геев: итоги недели в Нижнем Тагиле

Давно не было крупных ДТП. И еще бы долго не было, если бы не погода, давшая на этой неделе и потепления с мокрым снегом, и заморозки. Дороги превратились в каток, не спасают ни АБС, ни шипы. А все почему? Потому что, как говорил величайший кот современности Матроскин: «Средства у нас есть. У нас ума не хватает».