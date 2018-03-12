Пропавший в Прикамье водитель-екатеринбуржец до сих пор не найден (ФОТО)

Ранее сообщалось, что Лосимович пропал днем 3 марта, перестав выходить на связь во время доставки товаров по магазинам. Позже был обнаружен его автомобиль, в котором лежал неразвезённый груз. Сейчас машина находится на штрафстоянке, пишет Ura.ru.