Жители 163 населённых пунктов Свердловской области досрочно выберут президента

Posted 15 марта 2018, 01:05
Published 15 марта 2018, 01:05
Modified 14 декабря 2023, 15:51
Updated 14 декабря 2023, 15:51
На территории Свердловской области началось досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Жители 23 муниципальных образований в период с 10 по 17 марта отдадут свой голос за одного из кандидатов.
Как сообщает «Интерфакс», для доступа в некоторые населённые пункты представителям облизбиркома понадобилась помощь МЧС. Спасатели предоставили специальную технику и вездеходы, без которых добраться до избирателей практически невозможно.
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