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Posted 15 марта 2018, 01:05

Published 15 марта 2018, 01:05

Modified 14 декабря 2023, 15:51

Updated 14 декабря 2023, 15:51

Жители 163 населённых пунктов Свердловской области досрочно выберут президента

15 марта 2018, 01:05
Сюжет
Выборы-2023
В 23 муниципальных образованиях Свердловской области пройдут досрочные выборы президента Российской Федерации. Жители 163 населённых пунктов региона выберут главу государства с 10 по 17 марта.

На территории Свердловской области началось досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Жители 23 муниципальных образований в период с 10 по 17 марта отдадут свой голос за одного из кандидатов.

Как сообщает «Интерфакс», для доступа в некоторые населённые пункты представителям облизбиркома понадобилась помощь МЧС. Спасатели предоставили специальную технику и вездеходы, без которых добраться до избирателей практически невозможно.

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#Денис Объедкин#Политика#Новости УрФО#Выборы-2023#Нижний Тагил#Свердловская область#Город#Выборы президента#Голосование
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