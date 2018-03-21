Служба доставки: почему стоит платить за скорость

Многие решают проблему, заказывая еду на дом в Новосибирске в различных службах доставки. Более 50% населения хотя бы раз в месяц решают себя оградить от домашних обязанностей и просто насладиться вкусным ужином в кругу семьи и друзей. Но поход в ресторан занимает много времени, требует определенного дресс-кода. А курьера можно встретить и в удобном домашнем костюме или халате.