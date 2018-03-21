Служба доставки: почему стоит платить за скорость

Posted 21 марта 2018,, 07:35
Published 21 марта 2018,, 07:35
Modified Вчера, 19:41
Updated Вчера, 19:41
Сегодня российский рынок общепита переживает новую волну, а точнее переход в онлайн сферу. Исследования специалистов показывают, что потребителей довольно сложно удивить, некоторым из них не хватает времени на комфортное посещение ресторанов.
Многие решают проблему, заказывая еду на дом в Новосибирске в различных службах доставки. Более 50% населения хотя бы раз в месяц решают себя оградить от домашних обязанностей и просто насладиться вкусным ужином в кругу семьи и друзей. Но поход в ресторан занимает много времени, требует определенного дресс-кода. А курьера можно встретить и в удобном домашнем костюме или халате.
Доставка впервые появилась в середине 20 века в США одновременно с расширением телефонных сетей и ростом количества пиццерий, открытых итальянскими эмигрантами. Эксперты предлагают выбирать доставку с учетом следующих тонкостей:
Потребители, которые пользуются бесплатной доставкой итальянской пиццы http://dostavka-perchini.ru/, получают массу преимуществ. Согласно опросам, клиенты обращаются в заведения с курьерской службой по следующим причинам:
Помимо этого, клиентов ждет выгодная цена, ведь доставки предлагают ресторанные блюда по более доступной стоимости, чем поход в заведение или кафе.
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