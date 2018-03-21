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Posted 21 марта 2018,, 07:35

Published 21 марта 2018,, 07:35

Modified Вчера, 19:41

Updated Вчера, 19:41

Служба доставки: почему стоит платить за скорость

21 марта 2018, 07:35
Более 50% населения хотя бы раз в месяц решают себя оградить от домашних обязанностей и просто насладиться вкусным ужином в кругу семьи и друзей. Но поход в ресторан занимает много времени, требует определенного дресс-кода.

Сегодня российский рынок общепита переживает новую волну, а точнее переход в онлайн сферу. Исследования специалистов показывают, что потребителей довольно сложно удивить, некоторым из них не хватает времени на комфортное посещение ресторанов.

Многие решают проблему, заказывая еду на дом в Новосибирске в различных службах доставки. Более 50% населения хотя бы раз в месяц решают себя оградить от домашних обязанностей и просто насладиться вкусным ужином в кругу семьи и друзей. Но поход в ресторан занимает много времени, требует определенного дресс-кода. А курьера можно встретить и в удобном домашнем костюме или халате.

Критерии выбора службы доставки — мнение экспертов

Доставка впервые появилась в середине 20 века в США одновременно с расширением телефонных сетей и ростом количества пиццерий, открытых итальянскими эмигрантами. Эксперты предлагают выбирать доставку с учетом следующих тонкостей:

  • стоимость доставки — хорошо, если заведение предлагает бесплатную доставку при заказе на определенную сумму;
  • время доставки — оптимально, если готовое блюдо будет дома уже через час после оформления заявки;
  • наличие акций — вкусные подарки при покупке на определенную сумму, 20% скидка на поход в ресторан за заказ в официальном приложении, скидка 10% на самовывоз.

Преимущества доставки еды

Потребители, которые пользуются бесплатной доставкой итальянской пиццы http://dostavka-perchini.ru/, получают массу преимуществ. Согласно опросам, клиенты обращаются в заведения с курьерской службой по следующим причинам:

  • экономия времени — и дело не только в готовке, ведь необходимо найти рецепт, съездить за продуктами, а потом вымыть посуду;
  • потрясающий вкус блюд — даже самые лучшие хозяйки не могут повторить действия профессионального повара;
  • возможность больше провести время с близкими людьми — современный образ жизни практически не оставляет свободных часов на хобби, встречи с друзьями или совместный ужин с родственниками;
  • простой способ угодить всем участникам ужина — каждый получит именно тот вкус пиццы или пасты, который хочет, без компромиссов;
  • комфорт — далеко не всем нравится находиться в общественных местах, некоторым намного приятней отдыхать в домашней обстановке без незнакомцев вокруг.

Помимо этого, клиентов ждет выгодная цена, ведь доставки предлагают ресторанные блюда по более доступной стоимости, чем поход в заведение или кафе.

ООО «Формула»

ОГРН 1087453009533

ИНН 7453200970

Адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 184/1 офис 7

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