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Posted 6 апреля 2018, 13:45

Published 6 апреля 2018, 13:45

Modified 3 августа 2022, 23:40

Updated 3 августа 2022, 23:40

Соглашение на модернизацию водоснабжения в Нижнем Тагиле будет заключено в июне

6 апреля 2018, 13:45
Мэр Нижнего Тагила поделился подробностями о сделке по строительству объектов водоснабжения и водоотведения в городе. Контракт планируют заключить в 2018 году.

Сергей Носов рассказал о планах по заключению концессии строительства объектов водоснабжения Нижнего Тагила. На сегодняшний день только одно предприятие предложило свои услуги – «Уральская водная компания». Стоимость проведения работ составит 16,5 млрд рублей.

Если до 23 апреля другие компании не подадут заявки на участие в проекте, то договор подпишут в июне. Если появятся другие желающие, то будет проведен конкурс. В этом случае контракт заключат в октябре - ноябре.

Планируем взять самые последние, самые современные разработки – и это наше условие сообщил глава города.

В проект концессионного соглашения не включены сети водоснабжения Нижнего Тагила. По этой причине к концу года исследуют сети водоснабжения и канализацию. По результатам проверки будет составлен план действий.

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