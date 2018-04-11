18-летний житель с. Петрокаменское был избит и умер в больнице Нижнего Тагила

Преступление было зафиксировано на камеры наружного наблюдения кафе, на которых чётко видны виновники. Более всего поражает то, что до сегодняшнего дня мы - жители села встречаем этих убийц на улицах села, в магазинах. Жители села возмущены происходящим: человека нет, а убийцы на свободе. Местные говорят, что свидетелям преступления сразу же последовали предложения о подкупе и запугивания. Все делают вид, что ничего не произошло возмущаются жители села.