Покупаем недвижимость в Испании: тонкости сделки

Posted 13 апреля 2018,, 05:55
Published 13 апреля 2018,, 05:55
Modified Вчера, 19:39
Updated Вчера, 19:39
Среди всех стран Европы Испания является одним из наиболее привлекательных мест для туристов. Именно поэтому недвижимость в Испании имеет большой потенциал и остается выгодным капиталовложением. А комфортный климат и множество солнечных дней в году подарят хозяину жилья еще и массу позитивных эмоций.
Правительство Испании благосклонно относится к инвестициям в недвижимость со стороны иностранцев и всячески поддерживает их. Плюсы покупки квартиры в Испании:
Покупка квартир в Испании пользуется спросом у пенсионеров, которые хотели бы провести остаток своих дней, наслаждаясь отдыхом на Средиземноморском побережье. Кроме того, это отличный пассивный доход — квартиру можно сдавать туристам, при этом находясь в другой стране.
Процесс приобретения испанского жилья имеет некоторые нюансы, о которых будущий покупатель должен знать. Покупка состоит из нескольких этапов. Это:
Перед заключением сделки иностранцу необходимо заручиться поддержкой специалиста, который проконсультирует на каждом этапе и займется оформлением документов. Эту роль готова взять на себя компания Housage. Она предлагает не только консультирование на всех этапах покупки недвижимости, но и услуги переводчика, юридическое сопровождение и подбор программ для иммиграции.