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Posted 13 апреля 2018,, 05:55

Published 13 апреля 2018,, 05:55

Modified Вчера, 19:39

Updated Вчера, 19:39

Покупаем недвижимость в Испании: тонкости сделки

13 апреля 2018, 05:55
Побережье Средиземного моря привлекает к себе туристов со всех уголков мира. А те, кто задумывается о своем будущем, все чаще интересуются возможностью купить недвижимость в Испании. Ведь квартира в Европе — это не только хорошее вложение средств, но и отличный способ заработать на сдаче ее в аренду.

Среди всех стран Европы Испания является одним из наиболее привлекательных мест для туристов. Именно поэтому недвижимость в Испании имеет большой потенциал и остается выгодным капиталовложением. А комфортный климат и множество солнечных дней в году подарят хозяину жилья еще и массу позитивных эмоций.

Преимущества покупки жилья в Испании

Правительство Испании благосклонно относится к инвестициям в недвижимость со стороны иностранцев и всячески поддерживает их. Плюсы покупки квартиры в Испании:

  • банки выдают ипотечные кредиты для приобретения недвижимости. Получить одобрение на ипотеку может даже нерезидент страны;
  • привлекательная стоимость квадратных метров: цена на жилье в Испании гораздо дешевле, чем аналогичные квартиры в Италии, Франции и даже в России;
  • прекрасная природа и экология, чистые пляжи, море и солнце;
  • подходящие условия для развития бизнеса;
  • простая процедура получения визы и вида на жительство, а также легкое оформление сделки по покупке жилья;
  • купить недвижимость в Испании могут не только граждане страны — она доступна также для иностранцев и мигрантов.

Покупка квартир в Испании пользуется спросом у пенсионеров, которые хотели бы провести остаток своих дней, наслаждаясь отдыхом на Средиземноморском побережье. Кроме того, это отличный пассивный доход — квартиру можно сдавать туристам, при этом находясь в другой стране.

Этапы приобретения недвижимости

Процесс приобретения испанского жилья имеет некоторые нюансы, о которых будущий покупатель должен знать. Покупка состоит из нескольких этапов. Это:

  1. Заключение договора о намерениях. После того, как квартира найдена, покупатель начинает переговоры с продавцом. Когда стороны приходят к согласию по цене и прочим нюансам, заключается договор о намерении, где обговаривается объект и условия его покупки.
  2. Оформление NIE. Для покупки жилья в Испании любому иностранцу нужно оформить NIE — идентификационный номер иностранца. Без него зарегистрировать собственность не получится.
  3. Оплата депозита. Иностранец открывает банковский счет, куда вносит около 10% от суммы сделки. Если после заключения договора о намерениях покупатель отказывается от сделки, вся сумма уходит продавцу, если сделка отменяется по вине продавца — покупатель получает двойной размер депозита.
  4. Заключение сделки купли-продажи. Сделка всегда заключается в присутствии опытного нотариуса. Оригинал документа покупатель получает на руки, а копии направляются в налоговое ведомство и реестр собственности для регистрации.

Перед заключением сделки иностранцу необходимо заручиться поддержкой специалиста, который проконсультирует на каждом этапе и займется оформлением документов. Эту роль готова взять на себя компания Housage. Она предлагает не только консультирование на всех этапах покупки недвижимости, но и услуги переводчика, юридическое сопровождение и подбор программ для иммиграции.

#Свободное время#Юлия Курбатова#Покупка#Испания#Недвижимость в испании#Иммиграция
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