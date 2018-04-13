Покупаем недвижимость в Испании: тонкости сделки

Побережье Средиземного моря привлекает к себе туристов со всех уголков мира. А те, кто задумывается о своем будущем, все чаще интересуются возможностью купить недвижимость в Испании. Ведь квартира в Европе — это не только хорошее вложение средств, но и отличный способ заработать на сдаче ее в аренду.