Новые надежды и старые беды: итоги недели в Нижнем Тагиле

И еще немного о беспределе. Под Нижним Тагилом был до смерти избит молодой 18-летний парень. Местные жители открыто называют имена трех виновников - сына местного предпринимателя, сына экс-мэра села Петрокаменское Михаила Иванова и бывшего депутата Думы Горноуральского городского округа. Однако пока эти люди на свободе, подробной информации о ходе расследования от полиции пока нет. А жители Петрокаменского уверены, что от ответа за смерть парня виновников спасают связи и деньги родственников-покровителей.