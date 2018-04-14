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Новые надежды и старые беды: итоги недели в Нижнем Тагиле

14 апреля 2018, 13:25
Середина весны - это предвкушение чего-то удивительного, нового и прекрасного. Вот-вот уйдет весь снег, дав дорогу зеленой траве. И хочется надеяться, что хороших новостей будет все больше и больше.

1. Новые надежды и старые беды: итоги недели в Нижнем Тагиле

Потепление! Все выходные будет +5...+10 градусов, а понедельник (как ему подобается) будет малоприятным - ночью температура опустится до -4 градусов.

Но весна набирает обороты, и погода неминуемо подарит нам теплые дни. Кстати, весну нельзя представить и без субботников: они начнутся уже с 20 апреля и пройдут во всех районах Нижнего Тагила.

Много нового ждет тагильчан! Например, между 8 и 55 школой на Вагонке появится спортивный стадион.

Если говорить о деньгах дальше, то недавно были подведены бюджетные итоги. Подробно о расходах города в 2017 году читайте в материале


Помните, при подведении итогов прошлой недели я рассказывала о фееричном ответе ГИБДД за подписью Демина по пьяному ДТП в Кушве? Недавно пьяным за рулем в аварию попал заместитель Демина - Александр Юнусов. 11 апреля полковник, который еще и пытался скрыться с места аварии, был уволен. А 12 апреля должности лишился и сам Юрий Демин.

Настанут ли на дорогах Свердловской области после этого светлые времена? Все зависит от будущего начальника. А пока на официальном сайте значатся только два заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области - полковник полиции Дмитрий Панфилов и полковник полиции Алексей Габдорахманов. Интересно, а может быть Анатолий Чернов пойдет на повышение?

И еще немного о беспределе. Под Нижним Тагилом был до смерти избит молодой 18-летний парень. Местные жители открыто называют имена трех виновников - сына местного предпринимателя, сына экс-мэра села Петрокаменское Михаила Иванова и бывшего депутата Думы Горноуральского городского округа. Однако пока эти люди на свободе, подробной информации о ходе расследования от полиции пока нет. А жители Петрокаменского уверены, что от ответа за смерть парня виновников спасают связи и деньги родственников-покровителей.

Связи и деньги - это то, что является характерными чертами еще одного расследования редакции TagilCity.ru. Мы изучили ритуальные агентства Нижнего Тагила и узнали много всего интересного.

Мертвый бизнес. Кому принадлежит похоронный бизнес в Нижнем Тагиле?

Изучать различные отрасли бизнеса мы продолжаем, поэтому вскоре ждите новые материалы: мы готовим интересную аналитику про еще один очень прибыльный бизнес с миллиардными оборотами.

Возвращаясь к позитиву, напомню, что все интересные события выходных ждут вас в свежем Культобзоре. 18 апреля в Нижнем Тагиле состоится юбилейная 5-ая церемония вручения Премии «Человек года». Жюри уже изучает анкеты номинантов, чтобы выбрать лучших в каждой номинации. Итоги будут озвучены на самой церемонии, прямая трансляция которой будет проходить в группе TagilCity.ru ВКонтакте.

© Александра Логинова, TagilCity.ru

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