Граждане ликвидировали возгорание до прибытия пожарных в Нижнем Тагиле

Posted 15 апреля 2018, 07:35
Published 15 апреля 2018, 07:35
Modified 14 декабря 2023, 15:52
Updated 14 декабря 2023, 15:52
Пожар произошел на первом этаже муниципального жилого дома. Площадь возгорания составила около 1 квадратного метра. Пострадали вещи владельцев квартиры.
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщила, что к месту происшествия были отправлены 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Однако гражданские смогли ликвидировать возгорание до прибытия пожарных. Устанавливаются причины пожара, передает «Вечерний Екатеринбург».
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