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Posted 15 апреля 2018, 07:35

Published 15 апреля 2018, 07:35

Modified 14 декабря 2023, 15:52

Updated 14 декабря 2023, 15:52

Граждане ликвидировали возгорание до прибытия пожарных в Нижнем Тагиле

15 апреля 2018, 07:35
Ночью с 14 на 15 апреля спасатели получили сигнал о возгорании в квартире на улице Коминтерна в Нижнем Тагиле.

Пожар произошел на первом этаже муниципального жилого дома. Площадь возгорания составила около 1 квадратного метра. Пострадали вещи владельцев квартиры.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщила, что к месту происшествия были отправлены 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Однако гражданские смогли ликвидировать возгорание до прибытия пожарных. Устанавливаются причины пожара, передает «Вечерний Екатеринбург».

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#Денис Объедкин#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Город#Пожарные
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