Халатность, подкупы и угрозы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Кстати, как резонно замечают жители дома, если бы им сказали, что в доме будут квартиры для сирот - они бы ни за что квартиры эти не купили. Или купили бы за совсем другие деньги. А что вы хотите: это же СК «Тагил». Видела я их дом на Серова-Пархоменко: трещины по плитам и звукоизоляция не ахти. Сложно ожидать, что коммерсанты стали бы раскрывать покупателям такие минусы нового дома, как 15 квартир для сирот. Но заявлений от ПДН по этому поводу пока не поступало.