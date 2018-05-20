Короли госзакупок, медики-советчики, ускользающие посты: итоги недели в Нижнем Тагиле

Сложности у тагильчан, однако, возникают далеко не только от стихии. Так, в поликлинике на Вагонке отключены сразу оба лифта. Казалось бы, дело благое – новые ставят. Но зачем отключать сразу оба? 5 этажей – здоровый не каждый легко пройдет. А тут – медучреждение, 90% – люди с проблемами со здоровьем. Но руководство поликлиники в лице Марианны Дуровой считает, что отключение обоих лифтов сразу даже полезно для пациентов. Интересно, сможет ли она повторить эту же мысль в лицо какой-нибудь 80-летней старушке, вынужденной карабкаться на 3 этаж на уколы от высокого давления?