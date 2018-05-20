TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Короли госзакупок, медики-советчики, ускользающие посты: итоги недели в Нижнем Тагиле

21 мая 2018, 00:30
Отопление отключено (у некоторых и горячая вода), а все никак лето не приходит. Второй ураган в Нижнем Тагиле за неделю! С меньшим ущербом, чем в прошлом году, но нервы погода всем пощекотала. Впрочем, щекотала нервы далеко не только погода.

1. Короли госзакупок, медики-советчики, ускользающие посты: итоги недели в Нижнем Тагиле

Первый погодный привет был 15 мая, когда от сильного ветра в городе начали летать рекламные растяжки, а также были обрывы проводов. Еще раз стихия напомнила о себе 20 мая в городе был град, гроза и мощные порывы ветра.

Сложности у тагильчан, однако, возникают далеко не только от стихии. Так, в поликлинике на Вагонке отключены сразу оба лифта. Казалось бы, дело благое новые ставят. Но зачем отключать сразу оба? 5 этажей здоровый не каждый легко пройдет. А тут медучреждение, 90% люди с проблемами со здоровьем. Но руководство поликлиники в лице Марианны Дуровой считает, что отключение обоих лифтов сразу даже полезно для пациентов. Интересно, сможет ли она повторить эту же мысль в лицо какой-нибудь 80-летней старушке, вынужденной карабкаться на 3 этаж на уколы от высокого давления?

В городе появилась еще одна «бережливая поликлиника» теперь уже детская, на ГГМ. Минздрав обещает, что после этого в городе станет больше врачей, а люди будут более здоровыми и счастливыми. В целом проект действительно хороший. Смогут ли его реализовать в Нижнем Тагиле?

Мне сразу вспоминаются многочисленные истории про инфекционную больницу Холманских. И все они не с самым лучшим исходом. Поэтому если «бережливые поликлиники» помогут детям реже оказываться на пути в ту же самую инфекционку пусть так и будет!

Кстати, о семье Холманских на этой неделе говорили много. Вот-вот будут официально озвучены изменения в составе полпредов президента, и Игорь Холманских с УВЗ на своем посту, по оценке политологов, с большой вероятностью не удержится.

О других знаменитых тагильских семьях заговорил местный Telegram после публикации расследования TagilCity.ru о королях дорожных ремонтов. Очень уж понравилась читателям часть про семью Рощупкиных, где отец заседает в областном ЗакСо, а два сына работают на дорожных контрактах.

Политическим скандалом повеяло из Екатеринбурга, где перед праймериз «Единой России» появился «список Тунгусова» с фамилиям нужных людей. Историю, конечно, всячески сглаживали, но осадок-то остался. Где, как и кому она аукнется время покажет.

Не щадит время и парк у ДК им. Окунева: уже несколько лет тагильчане ждут возрождение парка, однако пока проект остается проектом, а территория закрыта для посещений.

Со временем в Нижнем Тагиле тем не менее все стает на свои места. Так, по материалам TagilCity.ru в розыск объявлен Александр Шепеленко, который разбил несколько автомобилей клиентов своего автосервиса.

***

В конце пара советов, которые помогут сохранить ваши и чужие жизни. Не жгите сухую траву и защищайте себя от клещей.

© Александра Логинова, TagilCity.ru

#Статистика#Итоги#Новости TagilCity.ru#Аналитика#Интернет#Город#Карточки#Нижний Тагил
Подпишитесь
Родители первоклассников обвинили в обмане центр «Подсолнухи» в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:03
Заключенный обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в пытках и избиении
Вчера, 14:16
Второй шанс на жизнь. Хлебокомбинат в Салде продолжает развиваться на фоне санкций
Сегодня, 12:27
Выбросы в воздухе и новая плотина на Иван-озере. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:33
Тагильского коммуниста Владимира Желибу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил
Сегодня, 12:49
Заводы Нижнего Тагила скрывают среднюю зарплату работников
17 сентября, 14:05