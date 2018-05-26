Доходы чиновников, местные безобразники и разные концы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Самым отвратительным финалом закончился шопинг в одном из магазинов города для 16-летнего тагильчанина. Он, конечно, думал, что ему фортануло, когда он выносил из магазина коробку с пожертвованиями на лечение больных детей. А теперь - опять же по видео с камер - его личность уже установили. Мальчик уже состоит на учете в отделе ПДН и сейчас скрывается - раз его ищет весь город. Но пусть история будет иметь хорошую развязку - пусть его найдут.