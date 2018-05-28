Обзор рабочего стола Bosch GTA 3800 для торцовочной пилы

Одно из основных преимущество складного верстака перед рабочим столом на подъемной раме (который несколько компаний уже скопировали у Bosch) – это то, что его удобнее нести. GTA 3800 в сложенном виде занимает гораздо меньше места по сравнению с большими рамными верстаками. В целом, это хорошо спроектированный переносной стол для пилы. Исходя из опыта, им намного приятнее пользоваться, чем тяжелым и громоздким столом Milwaukee. Он также удобнее стола Dewalt старой конструкции с очень плохо спроектированными опорами, которые не держаться на установленной высоте.