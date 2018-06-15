Огонь, вода и другие пути к гармонии: итоги недели в Нижнем Тагиле

Курящие мужчины рядом с беременными женами. Родители с пивом, толкающие перед собой коляску. Обрюзгшие перед мониторами и телевизорами лентяи. Готовящие из сомнительных полуфабрикатов недохозяйки. Унылые нигилисты, не видящие в упор ничего хорошего вокруг себя, но и не создающие ничего хорошего сами. Бездельники, мечтающие о раскулачивании вкалывающих. Ворующие на заводах. Ничего не делающие в офисах и магазинах. Спящие на посту. Закрывающие глаза на правила безопасности. Эти люди убивают себя быстрее любых других факторов - сами. Или - по законам кармы - получают сполна за свои действия или (что страшнее) за свои бездействия.