Огонь, вода и другие пути к гармонии: итоги недели в Нижнем Тагиле

Ужас вызвал масштабный пожар на улице Калинина, когда сгорели сразу несколько домов. И попутно было недоумение: зеваки собрались посмотреть, пофотографировать. А в это время из-за напарковавшихся абы как зрителей к месту ЧП не могла проехать машина пожарных. Ладно бы люди бросились помогать погорельцам, спасать их имущество, носить воду пока едут пожарные, отпаивать пострадавших валерьянкой и выводить из огня питомцев. Так нет - посмотреть надо!
Опять же не знаю, куда смотрели те, кто работал со сварочным оборудованием на тагильском хладокомбинате. Порядка 6 (6, Карл!) дней горело здание. Жители нескольких частей города в течение этого времени в режиме прямого эфира наблюдали за попытками потушить тлеющее здание. Дым и запах гари к этому реалити-шоу прилагались.
Историей с запашком стал рейтинг самых опасных городов для экологии мира. Та-дам! Нижний Тагил в их числе. Как и еще несколько городов, которые осчастливлены присутствием предприятий из состава Евраза. Многочисленные выбросы в воздух с предприятий и стали причиной попадания российских городов в антирейтинг.
Ошеломляющий эффект имели результаты первого матча российской сборной в рамках Чемпионата мира по футболу, проходящего в нашей стране. Счет 5:0 - как и реакция Владимира Путина на голы сборной - стали новыми мемами. Да, футболисты победили не топовую команду чемпионата. Да, еще все впереди и команда может налажать (чего уж тут скрывать). Но не радоваться яркой победе и не наслаждаться эмоциональной игрой нельзя. А если вы не любите футбол, то в свежем Культобзоре найдете для себя много других интересных событий.
Грустной радостью встретили тагильские чиновники Сергея Носова 15 июня. Он приехал в город для нескольких встреч, а также пообщался с прессой. Рассказал об отсутствии разницы между мухоморами, продолжении начатых проектов и возможном приезде в Нижний Тагил на День города.
Смешанные эмоции вызывает текущий пенсионный маневр: возраст выхода на покой для будущих пенсионеров будет постепенно подниматься в течение 10-16 лет. Это происходит в рамках общемировых тенденций: во многих странах возраст выхода на пенсию колеблется от 60 до 70 лет, в некоторых странах пенсий нет вовсе - забота о стариках полностью ложится на плечи их детей. Положительной стороной нового маневра становится прогнозное ежегодное повышение пенсии на 1000 рублей.
Кто-то начинает говорить о невысокой продолжительности жизни в некоторых регионах России - мол, не все доживут до пенсии. Я склонна винить в ранней смерти не абстрактных чиновников/медиков/олигархов/врагов, а вполне реальные личности - самих людей.
Курящие мужчины рядом с беременными женами. Родители с пивом, толкающие перед собой коляску. Обрюзгшие перед мониторами и телевизорами лентяи. Готовящие из сомнительных полуфабрикатов недохозяйки. Унылые нигилисты, не видящие в упор ничего хорошего вокруг себя, но и не создающие ничего хорошего сами. Бездельники, мечтающие о раскулачивании вкалывающих. Ворующие на заводах. Ничего не делающие в офисах и магазинах. Спящие на посту. Закрывающие глаза на правила безопасности. Эти люди убивают себя быстрее любых других факторов - сами. Или - по законам кармы - получают сполна за свои действия или (что страшнее) за свои бездействия.
В конце этой недели я желаю всем гармонии. Найдите равновесие и не позволяйте плохим эмоциям, сложным событиям разрушать себя. К некоторым вещам нужно относиться как к данности. Ведь в современных реалиях выигрывают те, кто быстрее всех адаптируется к новым условиям.
© Александра Логинова, TagilCity.ru