Как правильно подобрать фотообои для гармоничного интерьера

Posted 18 июня 2018,, 06:35
Published 18 июня 2018,, 06:35
Modified Вчера, 19:39
Updated Вчера, 19:39
В современном мире есть множество интерьерных решений и модных дизайнов. Очень часто для них используют, казалось бы, самый простой способ — фотообои. Их разнообразие огромно, для каждого найдется изображение по душе.
Фотообои — это обои с нанесенным на них изображением. Для удобства поклейки обычно состоят из нескольких частей. Изображение наносится с помощью широкоформатных принтеров, что делает картинку четкой, как на фотографии.
Существует несколько видов фотообоев, в зависимости от того, какие материалы входят в их состав:
Кроме того, каждый из перечисленных видов бывает однослойный (симплекс) и двуслойный (дуплекс). Количество слоев влияет на прочность и долговечность обоев.
Бумажные обои — экономный вариант. Лучше всего использовать в случае, если вы не собираетесь долго эксплуатировать фотообои.
Виниловые обои — моющиеся обои. Стойко переносят влагу и воздействие солнечных лучей. Очистку обоев можно производить при помощи моющих средств, не боясь, что рисунок обесцветится.
Флизелиновые обои — самый прочный вариант. Они экологически чистые, поэтому часто используются для декора в детских и спальнях. Отличительная особенность флизелиновых обоев — наличие пор, которые не дают скапливаться влаге и грибку под обоями.
Тканевые обои — прочные, отличаются оригинальными рисунками и узорами. Однако на их поверхности быстро скапливается пыль. Не всегда устойчивы к воздействию влаги и моющих средств.
Для гармоничного решения интерьера фотообои производятся с различной текстурой. Видов текстур очень большое количество, поэтому всегда можно подобрать то, что нужно именно вам.
Кроме того, есть текстуры с имитацией инея, черепицы, дерево и много других.
Разнообразие рисунков на фотообоях огромно. Фоновые с узорами и абстракцией для любителей минимализма. Панорамные — с изображением пейзажей и городов. Предметные — с изображением одного предмета, чаще всего в макросъемке. Обои с 3d-эффектом, создающие иллюзию реального пространства. Светящиеся обои — флуоресцентные или со светодиодами.
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