Как правильно подобрать фотообои для гармоничного интерьера

Разнообразие рисунков на фотообоях огромно. Фоновые с узорами и абстракцией для любителей минимализма. Панорамные — с изображением пейзажей и городов. Предметные — с изображением одного предмета, чаще всего в макросъемке. Обои с 3d-эффектом, создающие иллюзию реального пространства. Светящиеся обои — флуоресцентные или со светодиодами.