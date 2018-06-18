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Posted 18 июня 2018,, 06:35

Published 18 июня 2018,, 06:35

Modified Вчера, 19:39

Updated Вчера, 19:39

Как правильно подобрать фотообои для гармоничного интерьера

18 июня 2018, 06:35
Любой человек, затевающий ремонт, хочет, чтобы его квартира выглядела уютно и гармонично. Чтобы зайдя в ее любое помещение: гостиную, детскую, спальню, кухню или ванну, чувствовать себя спокойно и расслабленно. Такое приятное ощущение комфорта дает правильно подобранный интерьер квартиры.

В современном мире есть множество интерьерных решений и модных дизайнов. Очень часто для них используют, казалось бы, самый простой способ — фотообои. Их разнообразие огромно, для каждого найдется изображение по душе.

Что же такое фотообои?

Фотообои — это обои с нанесенным на них изображением. Для удобства поклейки обычно состоят из нескольких частей. Изображение наносится с помощью широкоформатных принтеров, что делает картинку четкой, как на фотографии.

Существует несколько видов фотообоев, в зависимости от того, какие материалы входят в их состав:

  • виниловые;
  • тканевые;
  • флизелиновые;
  • бумажные.

Кроме того, каждый из перечисленных видов бывает однослойный (симплекс) и двуслойный (дуплекс). Количество слоев влияет на прочность и долговечность обоев.

Бумажные обои — экономный вариант. Лучше всего использовать в случае, если вы не собираетесь долго эксплуатировать фотообои.

Виниловые обои — моющиеся обои. Стойко переносят влагу и воздействие солнечных лучей. Очистку обоев можно производить при помощи моющих средств, не боясь, что рисунок обесцветится.

Флизелиновые обои — самый прочный вариант. Они экологически чистые, поэтому часто используются для декора в детских и спальнях. Отличительная особенность флизелиновых обоев — наличие пор, которые не дают скапливаться влаге и грибку под обоями.

Тканевые обои — прочные, отличаются оригинальными рисунками и узорами. Однако на их поверхности быстро скапливается пыль. Не всегда устойчивы к воздействию влаги и моющих средств.

Для гармоничного решения интерьера фотообои производятся с различной текстурой. Видов текстур очень большое количество, поэтому всегда можно подобрать то, что нужно именно вам.

Виды текстур:

Кроме того, есть текстуры с имитацией инея, черепицы, дерево и много других.

Разнообразие рисунков на фотообоях огромно. Фоновые с узорами и абстракцией для любителей минимализма. Панорамные — с изображением пейзажей и городов. Предметные — с изображением одного предмета, чаще всего в макросъемке. Обои с 3d-эффектом, создающие иллюзию реального пространства. Светящиеся обои — флуоресцентные или со светодиодами.

Найти фотообои, отвечающие всем вашим запросам можно в магазине «Фото — обои» https://fotooboi.biz/wallpaper-bedrooms. Здесь представлен широкий выбор фотообоев всех видов и ценовых категорий.

#Свободное время#Ремонт#Анна Григорьева#Поверхность#Текстура
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