Пригород без дорог, мальчики для патриарха, врачи-герои: итоги недели в Нижнем Тагиле

Примечательнее всего то, что ни руководство самого ГГО, ни вышестоящего Горнозаводского округа на связь с прессой не идет. То у них совещания, то кто-то в отпуске, то еще какие-то 33 несчастья, не позволяющие нормально озвучить причины и сроки безобразия. А про извинения перед жителями округа уже никто и не говорит... Все заняты.