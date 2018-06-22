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Пригород без дорог, мальчики для патриарха, врачи-герои: итоги недели в Нижнем Тагиле

23 июня 2018, 00:30
Неделя, наполненная грозами и ураганными ветрами, подходит к концу. Но лихорадило на этой неделе далеко не только погоду: изрядно потрясло и политическую тусовку. Как это было - читайте в итогах недели.

1. Пригород без дорог, мальчики для патриарха, врачи-герои: итоги недели в Нижнем Тагиле

На этой неделе редакция TagilCity.ru раскрыла секреты ритейла. Мы не просто пообщались с производителями и самими торговыми сетями, мы узнали цены за вход товаров на полки, а также другие варианты поборов с производителей.

Чтобы вас повеселить, продолжу самыми нелепыми новостями недели: Украина внесла в санкционные списки сразу нескольких уральцев. В их числе врио губернатора Омской области, уроженец Кушвы Александр Бурков, а также Эдуард Россель, Аркадий Чернецкий, Валерий Якушев, несколько судей и предприятия региона. Некоторые участники списка встретили эти новости откровенным смехом, и винить их в этом нельзя: вряд ли тагильские танки или уральские политики резко начнут нуждаться в Украине.

Из других политических новостей хочется отметить откровенный дорожный бардак в Горноуральском городском округе. За два дня автобусы до Горноуральска были дважды отменены, их то возвращали, то снова снимали с рейсов. В итоге сотни людей не смогли воспользоваться общественным транспортом, опоздали на работу и просто потеряли кучу времени на выяснении - будут автобусы или нет.

Примечательнее всего то, что ни руководство самого ГГО, ни вышестоящего Горнозаводского округа на связь с прессой не идет. То у них совещания, то кто-то в отпуске, то еще какие-то 33 несчастья, не позволяющие нормально озвучить причины и сроки безобразия. А про извинения перед жителями округа уже никто и не говорит... Все заняты.

А дело вот в чем: дороги Горноуральского округа в ненормативном состоянии, об этом говорят как общественники, так и жители, как ГИБДД, так и суды, которые уже неоднократно наказывали и штрафовали чиновников. Которые, вместо ремонта дорог, приняли гениальное решение: дороги закрыть, а вину спихнуть на ГИБДД. Бинго! Жителей призывают писать в прокуратуру.

Минтранс Свердловской области на этой неделе ощутил приезд Владимира Путина как никогда. Свыше 270 миллионов рублей ушли на ремонт дороги Нижний Тагил - Верхняя Ослянка по поручению президента. Однако фотографии с местности говорят, что ремонт был крайне недостаточными: грунтовая дорога вновь превращается в полосу препятствий. А Владимира Путина ждут в Свердловской области буквально через несколько недель: возможно, он посетит Екатеринбург в «Царские дни». Посмотрит ли он на дорогу до Серебрянки?

Кстати, в честь «Царских дней» и приезда на них главы РПЦ патриарха Кирилла в Алапаевск привезут африканскую группу «Местные мальчики». Вероятно, не хватает Алапаевску колорита. А патриарх на фоне туземцев в звериных шкурах - это даже не требует комментариев.

Политические перестановки недели: Светлана Сагайдак покинула должность главы заявочного комитета ЭКСПО-2025, а Владислав Пинаев возглавил «Единую Россию» в Нижнем Тагиле.

Потерей среди городских менеджеров стал уход из жизни Алексея Зотова - директора «Горы Белой». О причинах говорят самое разное - от официальной версии об оторвавшемся тромбе до нелицеприятных слухов. Проведение проверки прокуратурой по факту его кончины вызывает еще больше вопросов.

Без излишних акцентов на грустных событиях перейду к победам медиков Свердловской области. Областные специалисты идут на рекорд: они смогли выходить младенца весом 370 граммов. А врач из Нижнего Тагила признана народным педиатром.

На этой неделе также отмечают День байкеров (мы проникли в их мир и сделали интересные фото), а по всей стране проходили мероприятия в память о начале Великой Отечественной войны. Где провести выходные - подскажет Культобзор. А редакция TagilCity.ru с нетерпением ждет следующей недели.

© Александра Логинова, TagilCity.ru

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