Баня или сауна: какой вариант выбрать?

Posted 29 июня 2018,, 06:39
Published 29 июня 2018,, 06:39
Modified Вчера, 19:38
Updated Вчера, 19:38
Ведь при посещении бани можно попариться в свое удовольствие, получить массаж при помощи березового или дубового веника. А многие предпочитают совсем другое заведение — сауну. Какая между ними разница?
Когда речь идет про баню, то сразу понимаешь, что это классическое русское заведение, в котором парились наши деды и прадеды. Оно имеет свои особенности, присущие только ему.
1. Режим влажности, который достигает очень высокого процента. В парилке влажность может достигать 60-70%. Это вполне естественно для организма любого человека, такой высокий процент влажности не представляет никакой угрозы.
2. Температурный режим достигает 65-70°С. Но возле пола он может быть в пределах 30-35°С, а на верхних ярусах поднимается до 85°С. Можно ли увеличить температуру еще выше? Естественно, вот только такие экстремальные условия выдержат лишь единицы. Особенно если будет использоваться веник.
3. Особенности парения здесь совсем другие, чем в сауне. Разве можно представить себе классическую баню без такого замечательного инструмента как веник? И неважно, березовый он или сделан из веток другого растения, но без этого предмета никак не обойтись.
Поэтому можно констатировать следующее: парилка в бане — это очень влажное помещение, где температура все же не очень высокая. А что собой представляет сауна?
Такое понятие как сауна ассоциируется с другим словом — «финская», потому что именно в этой стране любят париться таким способом. Хотя по своему внешнему виду она похожа на русскую баню, которая также обычно строится из дерева. Вот только часто встречается сауна с бассейном, и на это имеются свои причины. Ведь париться здесь приходится в условиях высокой температуры. Она в парилке может достигать до 95-100°С. А если измерить ее поближе к потолку, там окажется все 120-130°С. А что же тогда с влажностью?
Вот если бы здесь была высокая влажность, может бы и нашлись некоторые смельчаки, которые пожелали бы попариться. Но и они долго бы не смогли продержаться в парной. Поэтому влажность в сауне не очень высокая, в пределах 10%. Редко когда этот показатель может достичь 15%. Необходимо обратить внимание и на тот момент, что здесь не принято использование веников, так как при высокой температуре и низкой влажности кожа становится очень чувствительной. К тому же, от таких условий листья на нем очень быстро осыплются.
Какой вариант выбирать парения — в бане или в сауне? Это уже каждый решает сам. Есть любители только первого варианта, а кто-то предпочитает ходить лишь в сауну. Что касается такого понятия как полезность, есть свои плюсы как у первого, так и у второго варианта. Главное здесь — это получение удовольствия от парения.