Баня или сауна: какой вариант выбрать?

Такое понятие как сауна ассоциируется с другим словом — «финская», потому что именно в этой стране любят париться таким способом. Хотя по своему внешнему виду она похожа на русскую баню, которая также обычно строится из дерева. Вот только часто встречается сауна с бассейном, и на это имеются свои причины. Ведь париться здесь приходится в условиях высокой температуры. Она в парилке может достигать до 95-100°С. А если измерить ее поближе к потолку, там окажется все 120-130°С. А что же тогда с влажностью?