TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Молодежь Хакасии получила в подарок от Виктора Зимина музыкальный фестиваль

6 июля 2018, 23:14
На площади города Абакан, возле музейно-культурного центра Хакасии, прошло торжество в честь Дня молодежи. Пришедшие на праздник люди увидели финал фестиваля электронной музыки «SOLARBASS», с общим призовым фондом в 560 000 рублей. Личную поддержку в проведении концерта оказал глава Хакасии Виктор Зимин.

Как пишет издание «Хакасия-Информ», перед жителями и гостями Абакана выступили финалисты «SOLARBASS». Речь идет о лучших танцорах, ди-джеях и рэперах. 1 апреля 2018 года начался заочный этап конкурса. Для участия в нем начинающим артистам нужно было выслать организаторам записи своих выступлений. Полученные материалы публиковались на сайте фестиваля. Всего было представлено 195 работ. В конкурсе приняли участие как местные, так и иностранные группы.

Лучших выбирали путем голосования. Виктор Зимин сам вручал награды победителям. Так, в номинации «Трек» первым стал исполнитель Marisa, а в номинации «Сет» победил ди-джей House. Оба артиста представляют Абакан. В номинации «Рэп» лидером признали Дэвангари из Минусинска, а в номинации «Танцы» - Skill Fly из Аскиза.

Глава Хакасии поздравил своих соотечественников с Днем молодежи и пожелал им «заряда позитива и хорошего настроения».

Главным сюрпризом вечера стал выход на сцену певца Макса Барских. Артист со своей командой показал собравшимся интерактивное шоу «Туманы», с которым он успешно гастролирует по миру.

Завершился День молодежи в Абакане грандиозным салютом.

#Общество
Подпишитесь
Родители первоклассников обвинили в обмане центр «Подсолнухи» в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:03
Заключенный обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в пытках и избиении
Вчера, 14:16
Второй шанс на жизнь. Хлебокомбинат в Салде продолжает развиваться на фоне санкций
Сегодня, 12:27
Выбросы в воздухе и новая плотина на Иван-озере. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:33
Тагильского коммуниста Владимира Желибу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил
Сегодня, 12:49
Заводы Нижнего Тагила скрывают среднюю зарплату работников
17 сентября, 14:05