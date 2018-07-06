Молодежь Хакасии получила в подарок от Виктора Зимина музыкальный фестиваль

Как пишет издание «Хакасия-Информ», перед жителями и гостями Абакана выступили финалисты «SOLARBASS». Речь идет о лучших танцорах, ди-джеях и рэперах. 1 апреля 2018 года начался заочный этап конкурса. Для участия в нем начинающим артистам нужно было выслать организаторам записи своих выступлений. Полученные материалы публиковались на сайте фестиваля. Всего было представлено 195 работ. В конкурсе приняли участие как местные, так и иностранные группы.
Лучших выбирали путем голосования. Виктор Зимин сам вручал награды победителям. Так, в номинации «Трек» первым стал исполнитель Marisa, а в номинации «Сет» победил ди-джей House. Оба артиста представляют Абакан. В номинации «Рэп» лидером признали Дэвангари из Минусинска, а в номинации «Танцы» - Skill Fly из Аскиза.
Глава Хакасии поздравил своих соотечественников с Днем молодежи и пожелал им «заряда позитива и хорошего настроения».
Главным сюрпризом вечера стал выход на сцену певца Макса Барских. Артист со своей командой показал собравшимся интерактивное шоу «Туманы», с которым он успешно гастролирует по миру.
Завершился День молодежи в Абакане грандиозным салютом.