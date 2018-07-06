Молодежь Хакасии получила в подарок от Виктора Зимина музыкальный фестиваль

Как пишет издание «Хакасия-Информ», перед жителями и гостями Абакана выступили финалисты «SOLARBASS». Речь идет о лучших танцорах, ди-джеях и рэперах. 1 апреля 2018 года начался заочный этап конкурса. Для участия в нем начинающим артистам нужно было выслать организаторам записи своих выступлений. Полученные материалы публиковались на сайте фестиваля. Всего было представлено 195 работ. В конкурсе приняли участие как местные, так и иностранные группы.