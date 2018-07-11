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Posted 11 июля 2018,, 12:45

Published 11 июля 2018,, 12:45

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Владелец «Курико» из Свердловской области может быть признан банкротом

11 июля 2018, 12:45
Свердловский бизнесмен Саркис Эйриян, владеющий ООО «Агрофирма «Артемовский» и выпускающий продукцию под брендом «Курико», может быть признан банкротом.

Саркис Эйриян является бывшим директором ГУП «Птицефабрика Среднеуральская». Сейчас бизнесмен владеет ООО «Агрофирма «Артемовский», выпускающей продукцию под брендом «Курико».

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании ИП Эйрияна банкротом. В числе кредиторов агрофирмы — банк, налоговая инспекция и ресурсопоставляющие компании, сообщает газета «Вечерние ведомости».

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#Экономика#Свердловская область#Бизнесмен#Арбитражный суд#Банкрот#Агрофирма
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