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Posted 21 июля 2018,, 08:40

Published 21 июля 2018,, 08:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

3 млн руб. выделено на покупку аппарата УЗИ для больницы №4 в Нижнем Тагиле

21 июля 2018, 08:40
Новый аппарат ультразвукового сканирования, на приобретение которого выделено 3 млн рублей, появится в городской больнице №4 города Нижнего Тагила.

Информация о начале закупки появилась на сайте госзакупок 20 июля. Все заявки будут приниматься до 6 августа. Электронный аукцион для определения поставщика пройдет 13 августа. Объектом закупки, на которую выделены денежные средства, станет поставка системы ультразвуковой диагностики, а также ввод ее в эксплуатацию и обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские аппараты.

В соответствии с ГОСТами по требованию заказчика диагностическая ультразвуковая система должна весить не более 86 кг, содержать пакты клинических программ: абдоминальные исследования, костно-мышечная система, акушерство, эхокардиография взрослых, комментарии к изображениям и др.

Также ультразвуковая система должна соответствовать основным техническим характеристикам: иметь В-режим, М-режим, несколько видов допплеров, иметь возможность записи кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows, возможность печати изображений на черно-белый принтер, сохранение архива пациентов с поиском.

По контракту поставщик будет обязан оказать услуги по сборке, установке и монтажу оборудования, дать гарантии, что оборудование является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым. Также поставщик должен оказать услуги по техобслуживанию установленного оборудования в течение не менее 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию.

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#Экономика#Нижний Тагил#Больница#Поставщик#Медицинское обследование#Медицинское оборудование#Аппарат#ГБ №4
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