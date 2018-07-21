3 млн руб. выделено на покупку аппарата УЗИ для больницы №4 в Нижнем Тагиле

По контракту поставщик будет обязан оказать услуги по сборке, установке и монтажу оборудования, дать гарантии, что оборудование является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым. Также поставщик должен оказать услуги по техобслуживанию установленного оборудования в течение не менее 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию.