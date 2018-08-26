Отдых на Урале. Что посмотреть и что особенного

Posted 26 августа 2018,, 07:58
Published 26 августа 2018,, 07:58
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Здесь воцарилась погода, свойственная горным просторам. Осадки выпадают неравномерно. Даже в пределах одной и той же равниной местности Зауралья и Предуралья климатические условия существенно разнятся. Таким образом, сказывается наличие Уральских гор, выступающих своеобразным барьером. На западе дожди более регулярное явление, нежели на востоке.
Наиболее масштабными по своим размерам являются такие города как: Челябинск, Екатеринбург, Уфа, Ижевск, Пермь, Магнитогорск. Кроме того, к этой же категории относится Оренбург, Нижний Тагил, Стерлитамак и Курган.
Рассмотрим их детальнее: Екатеринбург. Местные жители признают в нем третью столицу нашей родины. Это огромный, промышленный город. Зимой он необычно прекрасен. Оказавшись здесь, туристу стоит посетить дом бывшего Окружного суда, местные музеи, рок-клуб. В Екатеринбурге есть леденящий душу объект — Храм-на-Крови, который помнит трагический эпизод расстрела семейства Николая II. Он возведен на месте, где произошла расправа. Еще одной примечательной особенностью города стало метро, признанное самым маленьким в мире. Эта транспортная система заслуженно попала в «Книгу рекордов Гиннеса». Ее протяженность 9 км. Она включает в себя лишь 7 станций.
Челябинск. Он знаменит внушительным количеством заводов, раскинувшихся над рекой Миасс. Урал обладает колоссальным запасом каменных солей, медных руд, драгоценных металлов. Это очень важный с промышленной точки зрения объект. Город украшает памятник Левше с блохой, подкованной им, и памятник любви, представляющий собой железное древо.
Нижний Тагил. Одной из его изюминок стало полотно Рафаэля, располагающееся в Музее изобразительных искусств. Это уникальная возможность полюбоваться на творение великого мастера, ведь в пределах нашей страны сделать это еще можно только в Эрмитаже.
Уфа. Здесь локализуется легендарный «Нулевой километр». По убеждению местных жителей именно тут располагается наиболее крупная конная статуя. Это башкирский медный всадник или Салават Юлаев. Грациозный конь и фигура единомышленника Емельяна Пугачева возвышается над водной гладью реки Белой.
Урал наделен минеральной, целебной водой, а также лечебными грязями. Сервис и инфраструктура местных здравниц по степени комфортабельности могут сравниться с европейскими курортами. Дополнительным бонусом для отдыхающих станет наличие системы «все включено». Приезжим будет предложено трехразовое питание, прогулки близ базы, оздоровительные процедуры, а также их порадует доброжелательность персонала.
Урал обладает горнолыжными курортами, которые организованы в Челябинской и в Свердловской области, а также в Башкортостане. Наибольшим спросом у туристов пользуются такие направления и комплексы, как Банное, Абзаково (рядом с Магнитогорском) и Завьялиха (близ города Трехгорный).
Южный и Средний Урал имеют целый диапазон горнолыжных курортов. Какой выбрать, вам решать. Отдых здесь популярен на протяжении всего года. Приезжих прельщают замечательные трассы для санок, лыж и сноубордов. Местные трассы адаптированы как для начинающих, так и для профессионалов. Излюбленные туристами базы предлагают маршруты неодинаковой степени сложности. Для новичков предусмотрены тренировочные спуски. По ним смогут кататься даже детки.
Курортный сезон начинается в октябре и завершается в апреле. В качестве дополнительных развлечений можно избрать катание на квадроцикле или снегоходе. Желающие могут предаться спускам по горным рекам, посетить Миасс, Кропачево, Ашу или Магнитогорск.
Потрясающих, интересных мест на Урале достаточно. Все эти интересные объекты условно делятся на две категории: созданные природой (озера, горные массивы, фауна и флора) и сотворенные человеческой рукой (исторические объекты, музеи, парки и зоопарки).
Уральские горы
Это главное украшение и достопримечательность местных просторов. Лучше познакомиться с горным массивом поможет гид. Не стоит делать это в одиночку или лишь в компании друзей, поскольку без опытного сопровождающего такая прогулка может оказаться опасной. В качестве награды за потраченные силы туристы получат возможность насладиться потрясающим видом окружающей местности. Подгорные равнины и предгорья, испещренные реками, создают потрясающие пейзажи. Максимальная высота местных гор достигает 1 600 метров.
Фауна
Активное вмешательство человека в заведенные природой процессы негативно отразились на некоторых обитателях этого края. Скажем, вынуждены были мигрировать из этих мест дикие лошади и сайгаки. Однако другие животные сумели приспособиться к переменившимся условиям. В лесах туристы могут повстречать лисиц, бурых медведей, волков, горностаев, косуль и рысей. Для северной части региона характерны олени, а для южной сурки, ящерицы и землеройки.
Национальные парки
Их наличие выражает стремление человека возместить причиненный природе ущерб. В Челябинской области наибольшую популярность снискали такие заповедники, как «Таганая» и «Зюраткуль». В них можно побродить по местным лесам, организовать горный поход или сплав по реке.
Аркаим
Это старинное городище, локализующееся на Южном Урале. Оно существует еще со времен рождения Христа. Эти земли привлекательны не древними строениями или драгоценными камнями, а своей мистической атмосферой. Это место находится на особом изломе земной коры. По данным археологов, люди проживали в Аркаиме примерно столетие. Затем они сожгли его и отправились в направлении Индии.
Туры на Урал способны подарить приезжим яркий, разноплановый отдых. Урал всегда воспринимался россиянами в качестве своеобразного места «силы». Величественные горы, своенравные реки, потрясающая природа, крепкие духом люди заставляют и себя почувствовать несколько иначе. Здесь вы словно наполняетесь внутренней энергией. Хотите проверить это сами — обращайтесь в турфирму «Дом в лесу», которая занимается организацией отдыха исключительно на Урале (официальный сайт http://domvlesu.su)