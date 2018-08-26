Отдых на Урале. Что посмотреть и что особенного

Рассмотрим их детальнее: Екатеринбург. Местные жители признают в нем третью столицу нашей родины. Это огромный, промышленный город. Зимой он необычно прекрасен. Оказавшись здесь, туристу стоит посетить дом бывшего Окружного суда, местные музеи, рок-клуб. В Екатеринбурге есть леденящий душу объект — Храм-на-Крови, который помнит трагический эпизод расстрела семейства Николая II. Он возведен на месте, где произошла расправа. Еще одной примечательной особенностью города стало метро, признанное самым маленьким в мире. Эта транспортная система заслуженно попала в «Книгу рекордов Гиннеса». Ее протяженность 9 км. Она включает в себя лишь 7 станций.