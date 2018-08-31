Финансовые пирамиды: цена бесплатного сыра

В последнее время из-за ужесточения законодательства и активной борьбы с мошенническими организациями злоумышленники переместились с федерального масштаба в конкретные регионы. Одна из новых схем – айфонная. Тем, кто мечтает купить дорогой телефон предлагают их со скидкой до 30%, но через некоторое время. При этом появляются люди, которые уже приобрели дешевые айфоны. Схема такова, что очередные покупатели получают свои телефоны после того, как организаторы как соберут достаточно средств от следующих за ними клиентов. Продолжаться это будет до тех пор, пока мошенники не исчезнут с деньгами очередной волны клиентов.