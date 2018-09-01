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Виктор Зимин пожелал успехов ученикам Хакасии в новом учебном году

1 сентября 2018, 16:30
Глава Республики Хакасия Виктор Зимин по сложившейся традиции 1-го сентября посетил Хакасскую национальную гимназию-интернат им. Н.Ф. Катанова. Это учебное заведение уже давно находится под личным патронажем руководителя региона.

Ежегодно Зимин приезжает сюда на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, сообщает “Хакасия-Информ”.

Зимин по доброй традиции лично поздравил школьников с праздником и началом нового учебного года. Глава республики пожелал им удачи и выразил надежду, что они успешно справятся с нагрузками. Также Зимин обратился и к выпускникам. Руководитель региона напомнил, что их ждёт самый ответственный и волнительный школьный год в жизни. Также он пожелал им успешно справиться с ЕГЭ, а в будущем – жить и работать в Хакасии.

Национальная гимназия-интернат – одно из самых уважаемых и старых учебных заведений региона. В качестве областной национальной школы оно было открыто ещё в 1945 году. В 1992 году за школой был закреплён статус гимназии-интерната.

В настоящее время обучение детей здесь ведётся на русском и хакасском языках.

#Общество
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