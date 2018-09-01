Виктор Зимин пожелал успехов ученикам Хакасии в новом учебном году

Зимин по доброй традиции лично поздравил школьников с праздником и началом нового учебного года. Глава республики пожелал им удачи и выразил надежду, что они успешно справятся с нагрузками. Также Зимин обратился и к выпускникам. Руководитель региона напомнил, что их ждёт самый ответственный и волнительный школьный год в жизни. Также он пожелал им успешно справиться с ЕГЭ, а в будущем – жить и работать в Хакасии.