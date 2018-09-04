Парламент Хакасии поддержал идею Зимина о дополнительных выплатах к пенсии

Издание «Хакасия-информ» пишет, что новый закон подразумевает ежемесячное осуществление дополнительных выплат в размере тысячи рублей лицам, получающим минимальные пенсии. Под этот критерий, кроме обычных пенсионеров, попадают и дети войны. Доплату начнут производить из средств бюджета Хакасии, начиная с 1 декабря текущего года.
По словам Виктора Зимина, в республике низкие пенсии получают свыше 40 тысяч человек. Региональная казна начала пополняться новыми налоговыми поступлениями. Благодаря увеличению доходов, Хакасия получила возможность помочь малообеспеченным пенсионерам. Решение об этом уже принято.
Примечательно, что Виктор Зимин принял решение помочь лицам, получающим минимальную пенсию, еще до обращения президента России Владимира Путина по поводу пенсионной реформы.