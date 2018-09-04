Парламент Хакасии поддержал идею Зимина о дополнительных выплатах к пенсии

Издание «Хакасия-информ» пишет, что новый закон подразумевает ежемесячное осуществление дополнительных выплат в размере тысячи рублей лицам, получающим минимальные пенсии. Под этот критерий, кроме обычных пенсионеров, попадают и дети войны. Доплату начнут производить из средств бюджета Хакасии, начиная с 1 декабря текущего года.