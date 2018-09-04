Руководитель «Россетей» представил Медведеву возможности цифровых сетей

В ходе реализации проекта «Цифровой РЭС» на объектах будут устанавливаться умные приборы учета. Таким образом, энергетики получат возможность в онлайн-режиме контролировать потребление электричества. В цифровую РЭС планируется интегрировать проект «Цифровой электромонтер». Сотрудники аварийно-восстановительных бригад станут пользоваться портативными устройствами. На гаджетах будет установлено специальное программное обеспечение. Скорость работы энергетиков вырастет. Все неисправности станут ликвидироваться в самые короткие сроки. Благодаря приложению работа с документацией будет максимально упрощена. Все поломки станут фиксироваться на расстоянии. Диспетчеры и менеджеры бригад будут пользоваться электронной картой. Она позволит в реальном времени следить за месторасположением энергетиков. Заявки на выезд будут приходить ремонтным бригадам, которые находятся наиболее близко к месту аварии, рассказал глава «Россетей».