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Руководитель «Россетей» представил Медведеву возможности цифровых сетей

4 сентября 2018, 18:20
Четвертого сентября глава правительства России Дмитрий Медведев приехал в первый цифровой район электрических сетей московского региона. Глава компании «Россети» Павел Ливинский сообщил о преимуществах и экономической выгоде цифровой РЭС, находящейся в Истринском районе Подмосковья на подстанции «Слобода».

Гендиректор «Россетей» заявил, что такой крупный проект стал первым в Московской области, сообщают «Новые известия». Благодаря высокой автоматизации распределительных электрических сетей можно на расстоянии управлять сетью и электрооборудованием района. За передачей электричества всегда внимательно следят. Вся необходимая информация превращается в цифровой сигнал, который отображается на современном диспетчерском щите.

Ливинский отметил, что еще совсем недавно на обнаружение сбоя энергетикам требовалось несколько часов. Сейчас этот процесс занимает всего пару минут. Переход к цифровому РЭС сулит получение экономической выгоды. Так всего в одном районе столичного региона каждый год можно будет экономить свыше 224 миллионов рублей. Достичь хороших показателей можно путем снижения затрат на оптимизацию режима работы оборудования, уменьшения технических потерь и расходов на обслуживание и эксплуатацию приборов.

В ходе реализации проекта «Цифровой РЭС» на объектах будут устанавливаться умные приборы учета. Таким образом, энергетики получат возможность в онлайн-режиме контролировать потребление электричества. В цифровую РЭС планируется интегрировать проект «Цифровой электромонтер». Сотрудники аварийно-восстановительных бригад станут пользоваться портативными устройствами. На гаджетах будет установлено специальное программное обеспечение. Скорость работы энергетиков вырастет. Все неисправности станут ликвидироваться в самые короткие сроки. Благодаря приложению работа с документацией будет максимально упрощена. Все поломки станут фиксироваться на расстоянии. Диспетчеры и менеджеры бригад будут пользоваться электронной картой. Она позволит в реальном времени следить за месторасположением энергетиков. Заявки на выезд будут приходить ремонтным бригадам, которые находятся наиболее близко к месту аварии, рассказал глава «Россетей».

Ливинский добавил, что его структура уже внедряет цифровые решения в свои проекты. Та же подстанция «Слобода» является важнейшим шагом к созданию цифровой электросетевой инфраструктуры в московском регионе.

#Общество
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