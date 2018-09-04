Трикотажные туники — ходовой товар для розничной торговли

Вискоза. Этот вид ткани идеально подходит для рубашечного и прямого кроя. Ткань отлично держит форму, не мнется, не линяет и не дает усадки после стирки. Она красится в яркие цвета, не выгорает на солнце и долго выглядит, как новая.