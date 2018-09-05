Черезов: «Россети» обновили энергосистемы Дагестана

В частности, в республике установили свыше 21 тысячи приборов учета электроэнергии, организовали удаленный сбор и передачу их показаний (было установлено около 1700 устройств для сбора и передачи информации). Причем это необязательно счетчики коммерческого учета, но и так называемого технологического учета, позволяющие быстро обнаруживать источник потерь электроэнергии в сетях. Для Дагестана этот объем работ стал большим. В результате учений реконструировали около трети электросетевой инфраструктуры региона.