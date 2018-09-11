ОБИ отпраздновала свой 15-летний юбилей акцией благотворительности

Как рассказал руководитель «ОБИ Россия» Марчин Токаж, в компании решили в свой юбилей порадовать тех, кому нужна помощь, и запустили федеральный проект «Энергия добрых дел». В «Сокольниках» провели благотворительные корпоративные игры, на которых сотрудники компании сами создавали подарки, полезные для людей. Этот проект мотивирует на улучшение жизни вокруг себя, подчеркнул Токаж.