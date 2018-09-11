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ОБИ отпраздновала свой 15-летний юбилей акцией благотворительности

11 сентября 2018, 23:05
В компании ОБИ отметили 15-летний юбилей большой акцией благотворительности, прошедшей в парке «Сокольники» в рамках проекта «Энергия добрых дел».

Персонал сети своими руками изготовил развивающие подарки для воспитанников Центра психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой департамента здравоохранения. Это единственное медучреждение в Москве, где занимаются лечением детей, у которых выявлены нарушения ментальной сферы.

Как рассказал руководитель «ОБИ Россия» Марчин Токаж, в компании решили в свой юбилей порадовать тех, кому нужна помощь, и запустили федеральный проект «Энергия добрых дел». В «Сокольниках» провели благотворительные корпоративные игры, на которых сотрудники компании сами создавали подарки, полезные для людей. Этот проект мотивирует на улучшение жизни вокруг себя, подчеркнул Токаж.

Помимо ярких предметов мебели, бизибордов и тактильных дорожек, больнице подарили сертификат на 500 тысяч рублей. Эти деньги можно пустить на ремонт и благоустройство территории.

Как написала «Газета.ру», в проект «Энергия добрых дел» вовлекли 28 гипермаркетов ОБИ. В нем участвовали как руководители, так и простые сотрудники. Они занимались благоустройством и озеленением территорий парков, детских домов, пансионатов для престарелых, специализированных детских садов, больниц и других социальных организаций.

#Общество
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