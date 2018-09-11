«Петровакс Фарм» создал уникальную вакцину от гриппа

Вице-президент по производственной деятельности и качеству НПО «Петровакс Фарм» Павел Носырев заявил, что компания более 10 лет соблюдает высокие стандарты качества, и сегодня она занимает лидирующее место среди высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России. Когда будет запущена третья линия производства, это позволит создать 70 дополнительных рабочих мест и приведет к увеличению производства фармацевтических субстанций в 2,5 раза, суппозиториев - в четыре раза, таблеток - в семь раз. На реализацию проекта будет потрачен один миллиард рублей.