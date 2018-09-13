Ливинский: «Россети» каждый год уменьшают аварийность в регионах

Главной задачей учебных мероприятий была авария в системе подачи электроэнергии в Тверской, Тульской, Московской и Владимирской областях, которая произошла из-за циклона в ЦФО и сопровождалась снегом и ледяным ветром с порывами 25 метров в секунду. В учениях участвовали Штабы по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ, МЧС РФ, Росавтодора и территориальных сетевых компаний. Всего участвовали 117 бригад энергетиков (около 500 человек) и 135 единиц техники.