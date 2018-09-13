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Ливинский: «Россети» каждый год уменьшают аварийность в регионах

13 сентября 2018, 19:30
В Центральном федеральном округе 12 сентября закончились комплексные учебные мероприятия «Россетей» по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

Во главе проверки стояли генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский и заместитель руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения Андрей Черезов.

Как сообщает газета «Новые известия», были проведены мероприятия по повышению эффективности мобилизации всех подразделений, в том числе и межрегиональных бригад. Кроме того, внимание уделялось быстрому устранению аварий, оповещению населения о сроках и их ликвидации, а также быстрая наладка временных систем снабжения электроэнергией потребителя.

Как отметил Ливинский, за прошедшую зиму 2017-2018 годов было отмечено снижение показателя аварийности на 9%. Количество разрывов электроснабжения снизилось на 19%, а время устранения аварий стало меньше почти на час и теперь равняется 2,8 часам.

Главной задачей учебных мероприятий была авария в системе подачи электроэнергии в Тверской, Тульской, Московской и Владимирской областях, которая произошла из-за циклона в ЦФО и сопровождалась снегом и ледяным ветром с порывами 25 метров в секунду. В учениях участвовали Штабы по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов РФ, МЧС РФ, Росавтодора и территориальных сетевых компаний. Всего участвовали 117 бригад энергетиков (около 500 человек) и 135 единиц техники.

Главный инженер «Россетей» Дмитрий Гвоздев подчеркнул, что все подразделения справились с проверкой на «отлично».

#Общество
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