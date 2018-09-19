Конференция FUTUREMED-2018: 3D-биопринтинг создает жизнь

Наука и технологии постоянно развиваются. Прогресс уже сегодня позволяет реализовывать те идеи, которые в недалеком прошлом считались фантастикой. Совсем скоро ученые будут выращивать человеческие органы в особых 3D-принтерах. Устройства смогут печатать печень, легкие, сердце и другие органы для пересадки живым людям. 3D-биопринтинг - это своеобразный конструктор, собирающий ткани и целые органы из конгломератов клеток.
Как пишет издание «Новые известия», на FUTUREMED-2018 специалисты представят новые разработки биотехнологических и медицинских компаний. Международные эксперты обсудят перспективные направления развития медицинских технологий. В том числе и те, которые используются для лечения больных в наше время.
Организовала проведение форума крупнейшая российская медицинская компания ИНВИТРО. Выбранная ею основная тема звучит как «Один на один с пациентом, или предельная персонализация».
На конференцию приедут посол Singularity University в РФ Евгений Кузнецов, региональный директор по Европе ADD Abbott Laboratories Варлас Костас, создатель и гендиректор ИНВИТРО Александр Островский, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, председатель правления группы компаний ЛДЦ МИБС Аркадий Столпнер, главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская, гендиректор холдинга «ФестМедиаИнвест» Федор Щербаков и другие эксперты.
В ходе FUTUREMED-2018 его гости обсудят ведение медицинского бизнеса в эпоху персонализированной медицины. Эксперты назовут роль медицинских СМИ в данной области и перечислят новейшие разработки в медицине.
Гостям форума продемонстрируют футурологическую мистерию, созданную по рассказу лучшего фантаста Европы нынешнего года Анны Старобинец. Завершится конференция торжественной церемонией ее закрытия, где перед собравшимися выступит специальный гость.