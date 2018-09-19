Конференция FUTUREMED-2018: 3D-биопринтинг создает жизнь

Наука и технологии постоянно развиваются. Прогресс уже сегодня позволяет реализовывать те идеи, которые в недалеком прошлом считались фантастикой. Совсем скоро ученые будут выращивать человеческие органы в особых 3D-принтерах. Устройства смогут печатать печень, легкие, сердце и другие органы для пересадки живым людям. 3D-биопринтинг - это своеобразный конструктор, собирающий ткани и целые органы из конгломератов клеток.