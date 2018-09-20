Потеря прибыли и конфликты с жителями: с какими проблемами столкнулась ГК ПИК

Подозрение вызывают и методы, которые ГК использует при застройке. Так, компания приобрела участок земли в Дмитровском районе Москвы и под угрозой сноса оказались парк «Ветеран» и бывший военный госпиталь. Несмотря на просьбы и петиции местных жителей, которые пытались защитить экосистему района, в августе 2018 года разрешение на использование участка под строительство компания все же получила. От действий ПИК страдает и экология – так, застройка в Мякининской пойме, расположенной возле Рублевской водопроводной станции, может загрязнить питьевую воду, которая попадает в квартиры сотен тысяч москвичей. Митингуют и жители Кунцево, по их словам, ГК буквально захватила большую территорию около жилых домов, оградив несколько детских площадок и часть двора. Среди недовольных был и член партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он отметил, что ПИК нарушает все строительные нормы, а своим самовольным захватом земли только подтверждает трудное финансовое положение компании.