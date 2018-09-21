Холдинг Игоря Ашурбейли занимается возрождением нижегородского села

Совсем недавно, еще в 2010 году, никто из местных жителей не мог представить себе, что разрушенный храм в стенах которого устроили пастбище коровы, сможет опять стать центром сельской жизни и будет способствовать процветанию села. Именно в этом году, глава холдинга «Социум» Игорь Ашурбейли занимаясь генеалогическими изысканиями своей семьи, впервые попал в эту российскую глубинку. Как выяснилось предки Игорь Ашурбейли происходили из этих мест. Как человек неравнодушный он не мог спокойно видеть разрушение старинного храма, тем более, в его родных местах. Ученый предложил и затем воплотил в жизнь проект по восстановлению храма. В течение 2,5 лет работы шли без остановки, и в рекордные сроки храм был полностью восстановлен. Как позже заметил Ашурбейли, в этом большую роль сыграл его предыдущий опыт. Руководитель «Социума» многократно принимал участие в восстановлении храмов по всей России.