«Россети» дали старт учениям в Тверской области и показали спецтехнику

По словам Ливинского, работа в Тверской области всегда была затруднена из-за многочисленных болот и лесов. Естественно, что в таких условиях обеспечивать сохранность линий электропередачи бывает сложно. Тем не менее, топ-менеджер «Россетей» уверен, что эти обстоятельства не должны влиять на высокое качество работы компании и не могут служить оправданием.