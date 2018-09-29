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Posted 29 сентября 2018, 04:30

Published 29 сентября 2018, 04:30

Modified 17 сентября 2022, 15:26

Updated 17 сентября 2022, 15:26

Фекальный газ будет использован для отапливания Екатеринбурга

29 сентября 2018, 04:30
Вторая в России биогазовая котельная была открыта в Екатеринбурге.

Биогазовых котельных в России всего две: одна расположена в Москве, вторая – в Екатеринбурге. Биогаз, используемый для в таких котельных, получают благодаря очистке стоков канализации. Это позволит использовать отходы для выработки энергоресурсов и снизить вред, наносимый окружающей среде.

Для эксперимента фекальный газ будут использовать для отапливания Северной аэростатной станции, которая принимает отходы Орджоникидзевского района.

Доказано, что биогаз безопасен для использования. Саму станцию строили на протяжении 15 лет, что обошлось в 2,5 млрд рублей, сообщает «URA.RU».

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#Общество#Новости УрФО#Отопление#Котельная#Станция#Екатеринбург#Биогаз
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