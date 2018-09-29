Фекальный газ будет использован для отапливания Екатеринбурга

Биогазовых котельных в России всего две: одна расположена в Москве, вторая – в Екатеринбурге. Биогаз, используемый для в таких котельных, получают благодаря очистке стоков канализации. Это позволит использовать отходы для выработки энергоресурсов и снизить вред, наносимый окружающей среде.